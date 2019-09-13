3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) destek amacıyla 3 yılda, 18 ilde 3 bin KOBİ'ye verilecek eğitimin 2'nci durağı Antalya oldu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Türkiye iş birliğinde, Türkiye'deki 27 bankanın desteğiyle hayata geçirilen 'İşimi yönetebiliyorum' projesinin Adana'dan sonra 2'nci toplantısı, Antalya'daki otelde gerçekleştirildi. KOBİ'lerin büyümesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere destek olma amaçlı proje kapsamında, 3 yılda, 18 ilde 3 bin KOBİ'ye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, parasal genişleme döneminin yaşandığı 2008'den sonra ülkenin faktör verimliliğinde son 10 yılda anlamlı değişim göremediklerini söyledi. Bu durumun, işletmelerin ve ekonominin verimliliğini artıramadığını gösterdiğini belirten Turan, "Yüksek teknoloji kullanımı ve yüksek verimlilikle yüksek katma değerli ihracat; ancak KOBİ'lerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesiyle mümkündür. Kapsayıcı iş birlikleri ile geliştirilen projeler, verimlilikle birlikte KOBİ'lerimiz ve ülkemizin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkısını artıracaktır" dedi.

POZİTİF KATKI

TÜRKONFED Başkanı Turan, KOBİ'lerin teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri, nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri konusunda önem kazandığını söyledi. Turan, "Üretim ve sanayinin, dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde, KOBİ'lerimizi dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli aşamasını oluşturuyor. KOBİ'lerimizin kapasitelerini geliştirecek, verimliliğini artıracak olan 'İşimi yönetebiliyorum', sürdürülebilir kalkınma ve rekabetçilik gücümüze de pozitif katkı yapacaktır. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü KOBİ, güçlü demokrasi ve güçlü ekonomi felsefesiyle hayal ettiğimiz Türkiye'yi, sizlere bu proje kapsamında bir kez daha aktarmaktan büyük keyif duyuyoruz" diye konuştu.

'MODELİ DÜNYAYA YAYMAK İSTİYORUZ'

UNDP temsilcisi Claudio Tomasi ise küreselleşmenin hemen hemen herkesin hayatına dokunduğunu söyledi. Son dönemde teknolojiye karşı tepkiyi daha çok duymaya başladıklarını belirten Tomasi, "Coğrafya ne olursa olsun yeni teknolojiler alıcıları ve satıcıları buluşturan fırsatlar yaratıyor. KOBİ'lerin de yeni finansman araçlarına ulaşabildiğini görüyoruz. Uzak coğrafyalarda yeni teknolojilere daha iyi fiyatlarda satın alma imkanı sağlıyor. Her KOBİ'nin bu fırsatlara otomatik ulaşamadığını görüyoruz. Firmalar uyum sağlamazlarsa bundan olumsuz etkileniyor. İş dünyası ekosistemi yapıları KOBİ'lerin yeni imkanlarına ulaşması için önemli role sahip. Bu işbirliği projesiyle önemli bir meseleye dokunuyoruz. Bu ortaklık gelecek ekonomisine hitap eden bir yapıdadır. Bu modeli dünyada da yaymak istiyoruz" dedi.

Alanlarında uzman isimler, 2 gün sürecek proje kapsamında KOBİ'lere eğitim verecek.

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