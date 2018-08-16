FİNANS

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) girişimleriyle, İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için 100 kişi başvurdu.

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) girişimleriyle, İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin lira ücretle çalıştırılacak personel temini için 100 kişi başvurdu.
İş başvuruları kabul edilen 47 kişi, 27 Ağustos'ta tuz işletmesinde işbaşı yapacak. İşe alımlar için yapılan mülakatlar, Osmaniye İŞKUR hizmet binası ile Kadirli Hizmet Merkezi binasında yapıldı. İş arayanlarla birebir yapılan görüşmelerde işveren temsilcilerinin yanı sıra İŞKUR'da görevli iş ve meslek danışmanları Zeynep Çelik ve Gülbahar Yılmaz da katıldı. İş görüşmesine yaklaşık 100 kişi müracaat etti. İş başvuruları kabul edilen 47 kişi 27 Ağustos'ta Çiğli'de bulunan tuz işletmesinde işbaşı yapacak. İşverenler, mülakat öncesi İzmir Çamaltı Tuz İşletmesinde çalışacak işçilere işletmenin çalışma koşulları ve tuz toplama işi hakkında detaylı bilgi verdi. Yaklaşık 3 bin lira maaş alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ile yatakhane masrafları işyeri tarafından karşılanacak. Bu ücrete asgari geçim indirimi de dahil edilecek olup, ayrıca işçilerin sigortaları da işveren tarafından yatırılacak.

FOTOĞRAFLI

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyorKuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor
Kurbanlık satıcıları son günü bekliyorKurbanlık satıcıları son günü bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Antalya 8 milyon turisti geçti

Antalya 8 milyon turisti geçti

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.