3. İstanbul Başakşehir'de 2,5 ayda 200 daire satıldı

İSTANBUL (AA) - Fuzul Yapı, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen 3. İstanbul Başakşehir, mega projelere olan yakınlığı ile talep görmeyi sürdürüyor.

3. İstanbul Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen projede 2,5 ayda 200 dairenin satışı gerçekleştirildi.

Başakşehir'de 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanının yüzde 60'ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor.

Başakşehir'in en büyük projesi olan 3. İstanbul'un sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor. 3. İstanbul; TEM otoyoluna 5 dakika, E-5'e ve İstanbul Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunması gibi avantajlara sahip. 3. İstanbul, söz konusu özellikleriyle Avrupa'da inşa edilen birçok proje arasından sıyrılarak ödüllere de layık görüldü.

Öte yandan, Başakşehir'in "en büyük karma projesi" 3. İstanbul Başakşehir'in pırlanta kampanyasından yararlanıp daire alanlara yılbaşından bu yana Blue Diamond 5 taş veya tek taş pırlanta hediye ediliyor.