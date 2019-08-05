FİNANS

3. İstanbul Başakşehir'de 2,5 ayda 200 daire satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

3. İstanbul Başakşehir'de 2,5 ayda 200 daire satıldı

İSTANBUL (AA) - Fuzul Yapı, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen 3. İstanbul Başakşehir, mega projelere olan yakınlığı ile talep görmeyi sürdürüyor.

3. İstanbul Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen projede 2,5 ayda 200 dairenin satışı gerçekleştirildi.

Başakşehir'de 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanının yüzde 60'ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor.

Başakşehir'in en büyük projesi olan 3. İstanbul'un sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor. 3. İstanbul; TEM otoyoluna 5 dakika, E-5'e ve İstanbul Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunması gibi avantajlara sahip. 3. İstanbul, söz konusu özellikleriyle Avrupa'da inşa edilen birçok proje arasından sıyrılarak ödüllere de layık görüldü.

Öte yandan, Başakşehir'in "en büyük karma projesi" 3. İstanbul Başakşehir'in pırlanta kampanyasından yararlanıp daire alanlara yılbaşından bu yana Blue Diamond 5 taş veya tek taş pırlanta hediye ediliyor.

- Teslimatlar 2 hafta sonra başlıyor

Mimari tasarımı ve çevre düzenlemesi ile dikkati çeken projede, yüzde 80 ile çok geniş peyzaj alanları bulunuyor.

Sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi gören projenin sosyal olanakları arasında basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, SPA, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, kafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor. Projenin ilk teslimlerinin tarihi 19 Ağustos 2019 olarak planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, "Sektörde yaşanan kısmi durgunluk projemizde pek hissedilmiyor. Daha satışa çıkmadığımız ikinci etabın yarıya yakınını ön satış döneminde sattık. Bu, aslında sürekli dile getirdiğimiz gibi doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyatla çalışılan projenin karşılaşacağı tabloydu, nitekim öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 0.99 düştü, yıllık artış yüzde 21.66 (2)Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 0.99 düştü, yıllık artış yüzde 21.66 (2)
Kurban Bayram’ında mağazaların derece yapması bekleniyorKurban Bayram’ında mağazaların derece yapması bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. İstanbul Başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Altın güne nasıl başladı? Kapalıçarşı'da son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arçelik mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getirdi

Arçelik mühendislik ve teknoloji öğrencilerini bir araya getirdi

ESET - Tatil döneminde dijital güveni sağlamak için yedi öneri

ESET - Tatil döneminde dijital güveni sağlamak için yedi öneri

Ordu'da fındık hasadı yarın başlıyor

Ordu'da fındık hasadı yarın başlıyor

Volkswagen'den Torbalı'ya yatırım daveti mektubuna yanıt 

Volkswagen'den Torbalı'ya yatırım daveti mektubuna yanıt 

Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 0.99 düştü, yıllık artış yüzde 21.66 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 0.99 düştü, yıllık artış yüzde 21.66 (2)

Kurban Bayram’ında mağazaların derece yapması bekleniyor

Kurban Bayram’ında mağazaların derece yapması bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.