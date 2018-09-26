FİNANS

"3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı" yarın başlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 22:25 | Son Güncelleme

TÜRKPATENT'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayeleriyle 27-29 Eylül'de gerçekleştirileceği, "İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı" (ISIF'18) kapılarını 3. kez açacak

Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayeleriyle 27-29 Eylül'de gerçekleştirileceği, "İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı" (ISIF'18) kapılarını 3. kez açacak.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin gelişimine değer katacak buluş, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası katılımcılarla buluşturulması ve üretilen teknik bilginin ticarileştirilerek toplumun yararına sunulması amacıyla düzenlenen, "3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı" yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayacak.

Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal bireysel buluşçular, Ar-Ge merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent ofisleri, kalkınma ajansları, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu fuarda, 20 ülkeden 400'ün üzerinde iş fikri sergilenecek. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri, çalıştay ve panellerin yanında, etkinlik çerçevesinde verilecek ödüller de teknik yeniliklerin dünya çapındaki bilinirliğine katkı sağlayacak.

İlk senesinde 23 ülkeden 324, ikinci yılında ise 29 ülkeden 367 buluşun yer aldığı fuar, Uluslararası Buluşçular Federasyonu Birliği'nin (IFIA) uluslararası himayeleri, Anadolu Buluşlar & Buluşçular Derneği'nin (ABDER) ana organizasyonu, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) uluslararası destekleriyle gerçekleştirildi.

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ISIF'18 İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜRKPATENT

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