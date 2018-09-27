İSTANBUL (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Dünyada yapılan patent başvurularının yaklaşık yüzde 30'u belgeye dönüşüyor. Belgeye dönüşenlerin yaklaşık yüzde 2-3'ü ticarileşiyor." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayeleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın (ISIF'18), açılışında konuşan Asan, buluşların ve patentlerin sadece başvurularının yapılmasının yeterli olmadığını, bunların reel sektöre aktarılması ve katma değer oluşturulması gerektiğini söyledi.
2016 yıl sonunda dünyada 3,1 milyon patent, 7 milyonun üzerinde marka ve yaklaşık 1 milyona yakın yıllık tasarım başvurusu yapıldığını belirten Asan, şunları kaydetti:
"Dünyada yapılan patent başvurularının yaklaşık yüzde 30'u belgeye dönüşüyor. Belgeye dönüşenlerin yaklaşık yüzde 2-3'ü ticarileşiyor. Bugün fuarda sergilenen buluşların bir kısmı ticarileşti. Bir kısmı yakında ticarileşecek. Bunların tamamının ticarileşmesi mümkün değil, bunu kabul etmek zorundayız. Bu oranın artması için bu tarz fuarları düzenlemek ve böylece tarafları bir araya getirmek ve bu enerjiyi yaratmak gerekiyor.
Bugün burada bunu yapıyoruz ama bu yeterli değil. Ar-Ge ekosistemi dediğimiz daha kaliteli bilginin üretilmesi ve bu kaliteli bilginin buluşlara dönüşmesi gerekiyor. Onun için ülkelerde teşvik mekanizmalarının buna göre tasarlanması, projelere ayrılan kaynakların buna göre yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dünyada artık para daha değerli olmaya başladı. Patentlerin daha fazla ticarileşmesini istiyorsak Ar-Ge kalitesinin artırılması gerekir."
\
- "Türkiye son dönemde fuarcılık alanında önemli deneyimlere sahip"
Asan, "Bu fuardaki amacımız İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nı dünyanın önde gelen nitelikli bir buluş fuarı yapmak. Bugün burada bu fuarın 3.'sünü düzenlemekle beraber bu amacımızın kurumsal bir hal aldığını görmekten son derece mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde fuarımızı daha geliştirip ileriki yıllara taşımak istiyoruz." diye konuştu.
Fuarların fikri mülkiyet ve özellikle buluşlar açısından önemli bir araya gelme etkinliği olduğunu belirten Asan, "Fuarların uluslararası boyutu olursa bilginin, teknolojinin ve know-how'ın paylaşılması ve farklı network mekanizmalarının ve iş birliklerinin oluşturulması için önemli bir fırsattır. Türkiye son dönemde fuarcılık alanında önemli deneyimlere sahip." dedi.
\
- ISIF ilk senesinde 23 ülkeden 324 buluş ile düzenlendi
İlk yılında 23 ülkeden 324 buluş, ikincisinde ise 29 ülkeden 367 buluşun sergilendiği ISIF, her iki senede de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onursal himayesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliği, Uluslararası Buluşçular Federasyonu Birliği'nin (IFIA) uluslararası himayesi, Anadolu Buluşlar & Buluşçular Derneği'nin (ABDER) ana organizasyonu, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) uluslararası desteği ile gerçekleşti.
Hedef kitlesini uluslararası ve ulusal, bireysel buluşçular, Ar-Ge merkezleri, üretici ve ticari firmalar, sanayiciler, girişimciler, özel araştırmacılar, danışmanlar, patent ofisleri, kalkınma ajansları, özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ISIF'18, içeriğindeki B2B görüşmeler, çalıştaylar ve paneller ile de ekosistemin güçlü bir destekleyicisi olmaya devam edecek.
Yeni Havalimanı ihalesini kazanan firma belli oldu
Doğalgazda tarife revizyon şartları yeniden belirlendi
Dolar ne kadar? 27 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul: Siber saldırı söz konusu değil
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman açıkladı! Kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk zam
Benzine 17, motorine 16 kuruşluk zam pompadan döndü
Dolar ne kadar? 26 Eylül dolar kuru ve yorumları
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum