İSTANBUL (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Dünyada yapılan patent başvurularının yaklaşık yüzde 30'u belgeye dönüşüyor. Belgeye dönüşenlerin yaklaşık yüzde 2-3'ü ticarileşiyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayeleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun ev sahipliğinde 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nın (ISIF'18), açılışında konuşan Asan, buluşların ve patentlerin sadece başvurularının yapılmasının yeterli olmadığını, bunların reel sektöre aktarılması ve katma değer oluşturulması gerektiğini söyledi.

2016 yıl sonunda dünyada 3,1 milyon patent, 7 milyonun üzerinde marka ve yaklaşık 1 milyona yakın yıllık tasarım başvurusu yapıldığını belirten Asan, şunları kaydetti:

"Dünyada yapılan patent başvurularının yaklaşık yüzde 30'u belgeye dönüşüyor. Belgeye dönüşenlerin yaklaşık yüzde 2-3'ü ticarileşiyor. Bugün fuarda sergilenen buluşların bir kısmı ticarileşti. Bir kısmı yakında ticarileşecek. Bunların tamamının ticarileşmesi mümkün değil, bunu kabul etmek zorundayız. Bu oranın artması için bu tarz fuarları düzenlemek ve böylece tarafları bir araya getirmek ve bu enerjiyi yaratmak gerekiyor.