3 kişiden biri ramazanda daha çok alışveriş yapıyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, düzenlediği anketle ramazan ayındaki alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 10 bin GittiGidiyor kullanıcısının katıldığı anket, her 3 kişiden birinin ramazanda daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 55’i ramazandaki genel alışveriş tutumunu "Alışveriş miktarım aynı kalır" ifadesiyle ortaya koyarken, yüzde 33’lük kesim ramazanda daha fazla alışveriş yaptığını, yüzde 15’lik kesim de daha az alışveriş yaptığını belirtti.

"Ramazan döneminde alışverişi arttırmanızın nedeni nedir? sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 42'si "Normalden daha fazla misafir ağırlarım." yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 39 ile "Normalde yaptığımdan daha fazla gıda alışverişi yaparım", yüzde 38 ile "Sadece Ramazan'da satın aldığım ekstra ürünler var", yüzde 18 ile "Oruç tuttuğum için her şeyi canım çeker", "Ramazan ayında indirimli ürünler almayı seviyorum", "İhtiyaç sahiplerine gönderiyorum" gibi seçeneklerin bulunduğu diğer ve yüzde 14 ile "Alışveriş isteğim bu dönemde yüksek oluyor." yanıtları izledi.