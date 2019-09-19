3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, KOBİ'lerin bilişim teknolojilerini zorunluluk olarak değil, fırsat olarak görmeleri gerektiğini dile getirerek, "Bu, onları başarı sıralamasında üstlere taşıyacak bir fırsat." dedi.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlediği 3'üncü KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Sayan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bilişim teknolojileriyle sınırların tamamen ortadan kalktığını, online ağ sistemleri sayesinde dünyanın adeta küçük bir köye ama aynı zamanda rekabetin çok daha yoğun olduğu devasa bir pazara dönüştüğünü söyledi.

Bilişim teknolojilerini, yapılarına entegre edenlerin büyüme hızlarıyla küresel ticaretten aldıkları payları sürekli artırırken, bunun bir yansıması olarak da ülkelerin ticari ve ekonomik yaşamlarının değer ve kalitesinin de aynı oranda arttığını vurgulayan Sayan, bu gelişme ve ilerlemenin, aynı zamanda imkan ve fırsat anlamına geldiğini ifade etti.