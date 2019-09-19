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3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç: - "KOBİ'ler içinde dijital dönüşümle gelişen ve teknolojiye dayalı projesi olan girişimlere daha çok destek veriyoruz" - "KOBİ'lerin ihracata yönelmesini istiyoruz. Desteklerimiz bu yönde"

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç, KOBİ'ler içinde dijital dönüşümle gelişen ve teknolojiye dayalı projesi olan girişimlere daha çok destek verdiklerini belirterek, "KOBİ'lerin ihracata yönelmesini istiyoruz. Desteklerimiz bu yönde." dedi.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlediği 3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, KOSGEB'in vizyonu ve odak noktasında teknoloji tabanlı ve katma değerli üretim kıstaslarının olduğunu ifade ederek, "KOBİ'ler içinde dijital dönüşümle gelişen ve teknolojiye dayalı projesi olan girişimlere daha çok destek veriyoruz. KOBİ'lerin ihracata yönelmesini istiyoruz. Desteklerimiz bu yönde." diye konuştu.

Kılınç, KOSGEB'e başvuruları geleneksel ve ileri girişimcilik olarak ikiye ayırdıklarını, teknolojik gelişimi daha fazla içeren ileri girişimciliğin daha çok hibe ve krediyle desteklendiğini ifade etti.

- "Günümüzde verimlilik akıllıca çalışmaktan geçiyor"

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru da verimliliğin akıllı çalışmadan geçtiğine değindi.

Özüdoğru, "Yeni fikirler, teknolojik yenilikler ve iş modelleri, girdilerin daha iyi bir şekilde birleştirilmesi yoluyla daha fazla çıktı elde edilerek verimlilik artışına yol açacak ve gelecek 50 yılda ekonomik büyüme ile refahın temel itici gücü olacaktır." diye konuştu.

KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılmasının ülkelerin gündemindeki konulardan olduğunu dile getiren Özüdoğru, "Ülkemiz tarafından benimsenen kalkınma hedefleri ve politikalar, KOBİ'lerimizin yenilikçilik ve kurumsallaşma ile yeni teknolojilere uyum sağlama konusunda yaşadıkları sorunların giderilmesine yardımcı olacak ve küresel rekabet ortamında gerekli teknolojik değişim ve dönüşümü yakalamalarına imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "KOBİ'lerin itici gücü bilişim olacak"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de dijital dönüşüm teknolojilerine sahip olanların geleceğe de sahip olacağını ifade ederek, "Türkiye'deki yaklaşık 3,5 milyon işletmenin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'ler bölgesel kalkınma aracı olarak ülke ekonomisinin dinamik gücüdür ve bu güç bilişimle gelişecektir." dedi.

Aktepe, KOBİ'lerin daha güçlü markalarla dünya pazarına girebilmesi için "marka ajansı"nın kurulmasının ve ihracatçı KOBİ'lerin desteklenmesinin hayati derecede önem arz ettiğini belirtti.

Dijital dönüşümün sanayiyle geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Aktepe, "Dijital dönüşüm, KOBİ'lerin inovasyon endeksinin ve rekabet gücünün artırılması, verimlilik ve kar paylarının yükseltilmesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. Türk ekonomisinin itici gücü KOBİ'ler, KOBİ'lerin itici gücü bilişim olacaktır." diye konuştu.

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3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi Ankara Sanayi Odası (ASO) Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD)

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