KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç, KOBİ'ler içinde dijital dönüşümle gelişen ve teknolojiye dayalı projesi olan girişimlere daha çok destek verdiklerini belirterek, "KOBİ'lerin ihracata yönelmesini istiyoruz. Desteklerimiz bu yönde." dedi.

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlediği 3. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, KOSGEB'in vizyonu ve odak noktasında teknoloji tabanlı ve katma değerli üretim kıstaslarının olduğunu ifade ederek, "KOBİ'ler içinde dijital dönüşümle gelişen ve teknolojiye dayalı projesi olan girişimlere daha çok destek veriyoruz. KOBİ'lerin ihracata yönelmesini istiyoruz. Desteklerimiz bu yönde." diye konuştu.

Kılınç, KOSGEB'e başvuruları geleneksel ve ileri girişimcilik olarak ikiye ayırdıklarını, teknolojik gelişimi daha fazla içeren ileri girişimciliğin daha çok hibe ve krediyle desteklendiğini ifade etti.