3 koldan milli tüfek teslimatı

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sarsılmaz ve Kale Kalıp tarafından üretilerek teslimatı yapılan tüfeklerin sayısı 43 bin 500'ü geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının giderilmesi için MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp ile sözleşmeler imzalandı.

MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştiren MKEK, bugüne kadar 33 binden fazla uzun namlulu, 8 binden fazla kısa namlulu MPT-55 teslimatı gerçekleştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Savunma sanayisi alanında önemli tecrübeleri olan Kale Kalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Kale Kalıp, şu ana kadar 500'den fazla tüfek teslimatı gerçekleştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip. Her iki elle kullanıma uygun tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.