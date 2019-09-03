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3 milyon 451 bin kişi kredi kartı borcu nedeniyle icralık

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

TÜKETİCİ Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, 2019'un ilk çeyreğinde 3 milyon 451 bin kişinin kredi kartı borcu yüzünden icralık olduğunu bildirdi.

3 milyon 451 bin kişi kredi kartı borcu nedeniyle icralık

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- TÜKETİCİ Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, 2019'un ilk çeyreğinde 3 milyon 451 bin kişinin kredi kartı borcu yüzünden icralık olduğunu bildirdi. Altay, tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarının 5 Temmuz itibarıyla 19,7 milyar TL'yi aştığını ifade etti.
Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, tüketim çılgınlığının en büyük enstrümanı kredi kartı kullanımının yaygınlaştığını bildirdi. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların birikim yapmak yerine var olanı tükettiğini belirten Altay, "Çünkü ekonomik düzenin aktörleri olan bankalar tüketicinin neyi harcayacağına, ne kadar harcayacağına karar veriyorlar. Bu nedenle tüketiciler özgür iradeleriyle harcama yaptıklarını düşünseler de 2019'un ilk çeyreğindeki 31,5 milyon borçlu, 3 milyon 451 bin icralık vatandaş, tam tersini söylüyor. Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı Nisan 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artmış. Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarı 5 Temmuz itibariyle 19,7 milyar TL'yi aştığını gözlemliyoruz" diye konuştu.
BİLİNÇSİZ KULLANMA
Temmuz ayında kredi kartı harcamalarındaki artışın yüzde 19'la 76,4 milyar lira olarak gerçekleştiği bilgisini veren Altay, "Tüketici kredi kartıyla harcama yaparak, paramın yeteceği kadar harcayayım yerine, harcayayım da gelecek ay bir şekilde öderim düşüncesiyle bilinçsizce harcamaya devam ediyor. Kredi kartı borcunun asgari tutarını dahi ödeyemeyecek duruma gelince son çare kredi çekerek yıllarca bankaların esareti altında kalıyor. Örneğin kredi kartıyla bin liralık bir harcama yapan tüketici, bu harcamanın ardından gelen faturayı asgari ödemeyle ancak 56 ayda kapatabilir. Yani 4-4,5 senede borcun katlanacağı ve yönetilemez hale geleceği için tüketici, kredi çekerek bu borcu kapatmak zorunda kalıyor" dedi.
TÜKETİCİ CEBİNDEKİ EMANETİ KORUMALI
Türkiye'de 2019 yılı itibariyle 148 milyonu banka kartı ve 66 milyonu da kredi kartı olmak üzere 214 milyon kart kullanıldığını ifade eden Altay, tüketicilere israf uyarısında bulundu. Kredi kartının emanet olduğunu hatırlatan Altay, şu tavsiyelerde bulundu:
"Kredi kartı almak, kredi çekmek basit ve kolay olunca ve belki de ihtiyacınızın çok üstünde limite de sahipseniz, ihtiyacı olsun ya da olmasın, tüketici için alışveriş kaçınılmaz gözüküyor. Bu durumun ortaya çıkardığı içler acısı sonuçta, yarın ne olacağını düşünmeden harcanan limitlerle pek çok aileyi ve hayatı yerle bir eden 'acı sondur.' Tüketicilere tavsiyemiz, alışveriş yaparken, gereksiz harcamalara ve israfa dikkat etmeleridir. Kredi kartı vatandaşın kendi malı değil, cebindeki emanettir. Emaneti gerektiğinde kullanmaları ve emanetin bir gün mutlaka geri alınacağını unutmamak gerekir."

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