Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikro Finans Şubesi Ankara Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, "Türkiye'de yeterli finansman kaynağı sağlanabilirse 3 milyondan fazla kişi mikro girişimci yapılabilir." dedi.

Yılmaz, Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Semineri"nin açılışında yaptığı konuşmada, mikro kredinin kadınlara küçük çapta verilen bir can suyu olduğunu söyledi.

Kastamonu'da çalışmalara 2011 yılında başladıklarını anlatan Yılmaz, "Kastamonu'da şu ana kadar 4 milyon 676 bin civarına mikro kredi dağıtımı yaptık. Yüzde 100 başarı ile geri dönüşüm sağladık. Kastamonu'da şu anda 370 üzerinde kişinin mikro kredi kullanımı var." diye konuştu.

- Ürünlerle ilgili pazarlama sorunu yaşanıyor

Ürünlerin satışı noktasında sorunlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Mikro kredi alıp ürünlerini satma noktasında sorun yaşayan kadınlarımız uzun zamandır bize başvuruda bulunuyordu. Mikro girişimci kadınlarımız ürettiği ürünleri artık kurduğumuz internet sitesi üzerinden pazarlayabilecek. İnternet sitesinin kurulmuş olması satış konusunda yaşadığımız sorunları bir nebze azalttı. Mikro girişimcimiz ürününü bu site üzerinden rahatlıkla satabiliyor."