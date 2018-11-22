FİNANS

3. Samsun Gıda Fuarı kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı: - "Gıda sanayisi, tarımsal üretim, dengeli beslenme, katma değer, istihdam ve ihracat açısından önemli işlevleri olan, pek çok sektörü etkileyen ana sektörlerden biridir"

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve yöresel lezzetlerin de sergilendiği "3. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" kapılarını ziyarete açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Karadeniz Perakendeciler Birliği, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliğinin desteği ve iş birliğiyle hazırlanan fuarda gıda profesyonelleri bir araya geldi.

Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bilim insanlarının, dünyayı sarsacak küresel krizin enerji ve finans kaynakları nedeniyle değil, gıda ve su kaynakları yönünden çıkacağını savunduklarını söyledi.

Gıdanın değerinin arttığına işaret eden Avcı, Samsun'un, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri ile beslenen Bafra ve Çarşamba ovalarında yetişen ürünleriyle öne çıktığına dikkati çekti.

Nüfus ve hayat standartların artmasıyla gıdada endüstrileşmenin de arttığını vurgulayan Avcı, "Konjonktür, işlenmiş gıda üretimi ve tüketimini günlük yaşamın bir parçası haline getirmiştir. Gıda sanayisi, tarımsal üretim, dengeli beslenme, katma değer, istihdam ve ihracat açısından önemli işlevleri olan, pek çok sektörü etkileyen ana sektörlerden biridir. Bu fuarları yukarı taşıyarak hükümetimizce de desteklenen Ar-Ge ofislerinin sayılarının artırılması konusunda çaba içerisinde olmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de gıdanın önemine değinerek, "Önemli olan gıdanın sunumu, hijyenik olması. Tarımsal sanayiye dönük çalışmalar kapsamında Tarım AŞ'yi kuracağız. Böylece çiftçilerimizle bir araya gelerek ürünlerin katma değerini artırma adına katkı sağlayacağız." dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Samsun'un fuarcılık alanında yoluna emin adımlarla devam ettiğini dile getirdi.

"Ev'leniyoruz" ile kitap, mobilya, inşaat ve tarım fuarlarının ardından gıda fuarını da açtıklarını belirten Alagöz, "Fuar sadece yeni iş görüşmeleri ve bağlantılara ev sahipliği yapmayacak. Birçok etkinlik de gerçekleştirilecek. Fuarda Gürcistan, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan, Çekya, Rusya ve Hırvatistan'dan misafirlerimizi ağırlayacağız. Samsun'un turizm potansiyeli ve misafirperverliğini sunabilme imkanımız olacak. Bu da turizme önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

Alagöz, fuarın Karadeniz Bölgesi'ndeki gıda sektörünün temsilcilerini bir araya getirdiğini anlatarak, "Ev dışı tüketim grupları, süpermarket zincirlerinin tepe yöneticileri, gıda ve içecek perakendecileri, oteller, yerel marketler ve toplu tüketim yapan her türlü kuruluşun yöneticilerini sektördeki yenilikleri takip etmeleri amacıyla katılımcı firmalarla buluşturuyoruz. Endüstriyel mutfak, otel ile kafeteryaların masa üstü ekipmanları ve hijyen ekipmanları satışını gerçekleştiren firmalar da fuarda yer alıyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarı katılımcılar gezdi.

Fuar, 25 Kasım'a kadar açık kalacak.

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