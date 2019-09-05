3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

"Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsüne geçme ve dünyada kutup bilimleri konusunda özgün çalışmalar yaparak lider ülkeler arasında yer alma vizyonu bizim de ufkumuzu açmakta, ülkemizin önemli araştırma üniversitelerinden biri olarak bizi de bu ulusal harekette aktif yer almak konusunda heyecanlandırmaktadır."

Türkiye'nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünde olduğunu anımsatan Kök, şöyle devam etti:

ODTÜ Rektörü Kök, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Antarktika ve Arktik bölgelerinin geleceği, kaynaklarının yönetimi ve kutupların korunması konularında Türkiye'nin de üniversiteleri ve bilim insanlarının katkılarıyla bilimsel anlamda varlığını hissettirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde düzenlenen 3'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, ODTÜ'nün ev sahipliğinde çeşitli üniversite ve kurumlardan yetkililer, bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, kutup araştırmalarına yönelik ilginin son yıllarda arttığını belirterek, "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum." dedi.

Kök, kutup araştırmalarına yönelik ilginin son yıllarda arttığına dikkati çekerek, "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Bilimsel makale hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de Türkiye'nin Antarktika'ya başarıyla gerçekleştirdiği 3 bilimsel seferle 55 araştırmacı ve uzmanın projeleri için kıtadan numune ve veriler topladığını bildirdi.

Proje belirleme sürecinin bu seneden itibaren TÜBİTAK ile yürütüleceğini ve yakın zamanda çağrı sonuçlarının açıklanacağını ifade eden Macit, şöyle konuştu:

"Desteklediğimiz projeler sonucunda 7 bilimsel makale ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı, 40'ın üzerinde makalenin ise ilerleyen dönemlerde yayınlanmasını hedefliyoruz. Bu sayının önümüzdeki yıllarda ivme kazanacağını ve ülkemizin kutup alanındaki görünürlüğünü ve iddiasını ortaya koyacağına inanıyoruz."