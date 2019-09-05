FİNANS

3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök: - "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum" - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit: - "Desteklediğimiz projeler sonucunda 7 bilimsel makale ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı, 40'ın üzerinde makalenin ise ilerleyen dönemlerde yayınlanmasını hedefliyoruz"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, kutup araştırmalarına yönelik ilginin son yıllarda arttığını belirterek, "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde düzenlenen 3'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, ODTÜ'nün ev sahipliğinde çeşitli üniversite ve kurumlardan yetkililer, bilim insanları ve araştırmacıların katılımıyla başladı.

ODTÜ Rektörü Kök, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Antarktika ve Arktik bölgelerinin geleceği, kaynaklarının yönetimi ve kutupların korunması konularında Türkiye'nin de üniversiteleri ve bilim insanlarının katkılarıyla bilimsel anlamda varlığını hissettirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gözlemci ülke statüsünde olduğunu anımsatan Kök, şöyle devam etti:

"Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsüne geçme ve dünyada kutup bilimleri konusunda özgün çalışmalar yaparak lider ülkeler arasında yer alma vizyonu bizim de ufkumuzu açmakta, ülkemizin önemli araştırma üniversitelerinden biri olarak bizi de bu ulusal harekette aktif yer almak konusunda heyecanlandırmaktadır."

Kök, kutup araştırmalarına yönelik ilginin son yıllarda arttığına dikkati çekerek, "Bu uzak coğrafyada daha aktif varlık göstermek için son yıllarda ülke olarak çabalarımız ivme kazanmıştır. Gelecekte bu çabanın ülkemiz açısından önemli kazanımları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Bilimsel makale hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de Türkiye'nin Antarktika'ya başarıyla gerçekleştirdiği 3 bilimsel seferle 55 araştırmacı ve uzmanın projeleri için kıtadan numune ve veriler topladığını bildirdi.

Proje belirleme sürecinin bu seneden itibaren TÜBİTAK ile yürütüleceğini ve yakın zamanda çağrı sonuçlarının açıklanacağını ifade eden Macit, şöyle konuştu:

"Desteklediğimiz projeler sonucunda 7 bilimsel makale ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı, 40'ın üzerinde makalenin ise ilerleyen dönemlerde yayınlanmasını hedefliyoruz. Bu sayının önümüzdeki yıllarda ivme kazanacağını ve ülkemizin kutup alanındaki görünürlüğünü ve iddiasını ortaya koyacağına inanıyoruz."

Antarktika'da Türk Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalara da değinen Macit, üs kurulumuna yönelik fizibilite ve çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının büyük bir kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

- Kurumsal yapılanma hazırlığı

Macit, bakanlığın gelecek dönemde kutup çalışmalarına yönelik odaklanacağı konulara ilişkin, "Kutup konusundaki kurumsal yapılanmamızı güçlendirmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Daha etkin bir yapılanmaya geçmek üzere farklı modelleri değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Kutup Bilimleri Programı çerçevesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda bilim insanları tarafından yürütülen projeler ve çalışmalar değerlendiriliyor, öncelikli alanlar konusundaki gelişmeler ele alınıyor ve gelecekte atılacak adımlar üzerine çalışmalar yapılıyor. İki gün sürecek çalıştaya 300'ü aşkın katılımcı ve 100'ün üzerinde kurumun katılımı bekleniyor.

3'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı kapsamında Anadolu Ajansı foto muhabiri Özge Elif Kızıl'ın 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi süresince çektiği fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı kutup araştırmaları ODTÜ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

ING ve Türk Eğitim Vakfı'ndan kadınlar için burs fonu

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

TİM / Çetinkaya: İhracatın büyümeye katkısı sürecek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.