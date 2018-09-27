FİNANS

3. Uluslararası Tekstil Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz: - "Tekstil, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Ülkemize yılda 15 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan bir sektörümüz. Bu açıdan çok önemli"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, "Tekstil, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Ülkemize yılda 15 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan bir sektörümüz. Bu açıdan çok önemli." dedi.

Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından düzenlenen "Endüstri 4.0" temalı 3. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde, tekstilin, Kahramanmaraş'ın en önemli sanayisi olduğunu, şehrin ihracatının yüzde 70'inin tekstil sektöründen gerçekleştiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin 4. büyük tekstil ihracatçısı kent olduğuna dikkati çeken Öksüz, "Tekstil Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesidir. Ülkemize yılda 15 milyar dolar net döviz girdisi sağlayan bir sektörümüz. Bu açıdan çok önemli. Sadece ihracat yapmak değil net ihracatçı olmak bence bu günlerde çok daha önemli." diye konuştu.

"Endüstri 4.0" kapsamındaki gelişmeleri değerlendiren Öksüz, şöyle devam etti:

"Sektörümüz çok dinamik. Kahramanmaraş sürekli en son teknolojiye yatırım yapan bir tekstil şehridir. Yapılan yatırımların yüzde 100'e yakını hep yeni makine şeklinde gerçekleşti. Eski teknoloji değil yeni teknoloji. Dolayısıyla Kahramanmaraş Endüstri 4.0'a hazır. Tabii bir de iş gücü bulamama sıkıntımız var. Bu şehrimizde de Türkiye'mizde de büyük bir sorun. Özellikle gençlerimiz, sanayide maalesef çalışmak istemiyorlar. Az tercih ediyorlar. Bu açıdan da çok önemli daha az insanla daha fazla üretme. Endüstri 4.0 da burada çok daha önemli hale geliyor."

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 milyar dolar dış ticaret hacmi ile kentin kalkınma konusunda Anadolu'daki en iyi modeli oluşturduğunu belirtti.

Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapılan kentin iplikte, dokumada ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anıldığını dile getiren Zabun, "Kahramanmaraş, ihracatta da stratejik bir konum elde ederek Avrupa'da çok önemli pazar payına ve itibarlı bir konuma sahip olmuştur. Türkiye'nin bu sektörde dünya moda merkezlerine gönderdiği ürünlerin çok büyük bir kısmı Kahramanmaraş'ta üretilmekte ve ihraç edilmektedir." diye konuştu.

Zirvede, endüstri 4.0 üzerine yaşanan gelişmeleri ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

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