FİNANS

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Başta 2023, 2053 ve 2071 olmak üzere tüm hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlerken geçmişin bize sağladığı özgüvenle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz ülkemize değer katacak, ihracatçımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin önünü açacak, milletimizin refah seviyesini artıracak çalışmalara imza atmaktır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Başta 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz olmak üzere tüm hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlerken geçmişin bize sağladığı özgüvenle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz ülkemize değer katacak, ihracatçımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin önünü açacak, milletimizin refah seviyesini artıracak çalışmalara imza atmaktır." ifadelerini kullandı.

Pekcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağustosun Türk tarihine büyük zaferler ayı olarak kazındığını belirten Pekcan, "Malazgirt'te 1071'de Sultan Alparslan tarafından kapıları aralanan Anadolu'nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle ilelebet Türk milletine vatan olduğu bir kez daha dünyaya kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, en zor şartlarda elde edilen bu zaferlerin, bağımsızlığın Türk milletinin en önemli unsuru olduğunun ve milletin omuz omuza hareket ettiğinde neler yapabileceğinin göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz hep şunu söyledik şuna inandık, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İşte bu nedenle başta 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz olmak üzere tüm hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlerken geçmişin bize sağladığı özgüvenle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz ülkemize değer katacak, ihracatçımızın, esnafımızın, KOBİ'lerimizin, sanayicilerimizin önünü açacak, milletimizin refah seviyesini artıracak çalışmalara imza atmaktır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bu aziz vatanı bizlere emanet eden ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan Zafer Bayramı

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