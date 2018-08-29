30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün Türk milletinin bağımsızlık sevdasının ve birlik beraberliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 95. yılının kutlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Zulme ve haksızlığa asla boyun eğmeyen bu ülkenin tarihi, bağımsızlığını canından aziz bilenlerin zaferleriyle doludur. 30 Ağustos bütün dünyaya en anlamlı mesajdır. Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimize ve bu ülkede taş üstüne taş koyanlara, vefa ve minnet borcumuzu ödemek için biz iş dünyasına düşen de daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamaktır.

Biz hedefimizin de ecdadımıza borcumuzun da farkındayız ve var gücümüzle bu alanda çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."