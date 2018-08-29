FİNANS

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Ülke olarak 2023 hedefimiz ve 2053, 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha çok çalışacak, yeni projelerle ülkemizin şahlanışına önemli katkılar sunacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülke olarak 2023 hedefimiz ve 2053, 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha çok çalışacak, yeni projelerle ülkemizin şahlanışına önemli katkılar sunacağız." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos zaferinin, yalnızca Türkiye'nin değil, bütün milletlerin özgürlüğe ve kurtuluşa erişinin bayramı olduğunu ifade eden Pakdemirli, Türk Milleti'nin ordusuyla tek bir yürek haline gelerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişinde ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Pakdemirli, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri, her sektördeki başarılarla taçlandırmanın en büyük gayeleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda yeni dönemde, tarım ve orman alanlarında yeni atılımların ve gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacaktır. 30 Ağustos Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli sağlamlaştırılmış ve ebedi hayatı bu zaferle şeref tacını giymiştir. Yine çok iyi bilinmelidir ki dünya var oldukça, Türk milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecektir. Ülke olarak 2023 hedefimiz ve 2053, 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha çok çalışacak, yeni projelerle ülkemizin şahlanışına önemli katkılar sunacağız. Bu duygularla, Aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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