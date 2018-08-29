30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" ifadesini kullandı.
Bakan Turhan, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Turhan, 30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emriyle başlayan büyük mücadele ve milletin evlatlarının ilan ettiği şanlı bir zafer olduğunu belirtti.
Bu zaferin, diğer milletlerin hafızalarında derin izler bıraktığını ve Türk'ün gücünü bir kez daha dünya tarihine kazıdığını kaydeden Turhan, "Kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." ifadesine yer verdi.
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