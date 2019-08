30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen, şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından vazgeçmeyen, toprağı bir, bayrağı bir olan bu millet, tarih boyunca nasıl birlikte ve güçlü kaldıysa bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla birlik ve beraberliğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Baran, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını bildirdi.

Büyük Taarruz ile Türk milletinin hiçbir koşulda boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Vatanımızı bölme emelleriyle sıkılan her kurşun, atılan her adım, akıllara düşen her fikir ve ideoloji bu milleti yıldıramamış, aksine her seferinde eskisinden daha güçlü hale gelmesini sağlamıştır. İstiklal ve istikbalimiz için ekonomimizin gücüne güç katma kararlılığımızı sürdüreceğiz. ATO olarak her koşulda devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz. Bu önemli günün yıl dönümünde, tarihin her döneminde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."