30 bin nüfuslu ilçe 300 bin kişiyi ağırlayacak

YUNUS OZAN SÖYLER - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden olan yaklaşık 30 bin nüfuslu Yalova'nın Çınarcık ilçesinin, Ramazan Bayramı tatilinde 300 bine yakın tatilciyi ağırlaması bekleniyor.

Yeşille mavinin buluştuğu, "Marmara'nın İncisi" olarak nitelendirilen Çınarcık'ta bayram tatili dolayısıyla otel, pansiyon ve günübirlik kiralık dairelerde rezervasyonlar doldu.

İstanbul başta olmak üzere Bursa gibi yakın illerden tatilcilerin tercihi olan Çınarcık'a nüfusunun yaklaşık 10 katı tatilci geleceği öngörülüyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, merkez, bağlı köy ve beldelerle birlikte ilçe nüfusunun 30 bin civarında olduğunu söyledi.

İlçelerinde 60 bin ikinci konut (yazlık) ve 2 bine yakın yatak kapasitesine sahip konaklama tesisleri bulunduğunu vurgulayan Kurt, Çınarcık'ın bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

Bayram tatilinin kısa olmasından dolayı çevre illerden vatandaşların Çınarcık'ı tercih edeceğini belirten, Kurt şöyle konuştu:

"Doluluk oranlarımız hafta sonlarından belli ediyor. Bayram tatilinde de hem tesislerimiz dolacak hem yazlıklarımızın kapıları açılacak. Vatandaşlarımız yerlerini ayırttılar. Bayram tatilinin kısa olması, 3-4 gün olması bizi tercihte ilk sıraya getiriyor. İstanbul'un karşı yakası olması tatil açısından kolaylık sağlıyor. İstanbul ve diğer yakın illerden geleceklerle ilçemiz çok kalabalık olacak. Mavi bayraklarımız var. Plajlarımız çok güzel. Denizimiz tertemiz, havamız çok güzel, yaylalarımız var. Bayram tatilinde 300 bin civarında tatilci bekliyoruz. Buraya gelenler kesinlikle mutlu ve dinlenmiş ayrılacaklar."