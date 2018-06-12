FİNANS

30 bin nüfuslu ilçe 300 bin kişiyi ağırlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden olan "Marmara'nın İncisi" Yalova'nın Çınarcık ilçesi, Ramazan Bayramı tatilini yoğun geçirecek - Yaklaşık 30 bin nüfuslu ilçe, 2 bine yakın yatak kapasitesine sahip tesisleri ve 60 bin civarında ikinci konutuyla bayramda 300 bine yakın tatilciyi ağırlayacak - Çınarcık Belediye Başkanı Kurt: - "İstanbul'un karşı yakası olması tatil açısından kolaylık sağlıyor. İstanbul ve diğer yakın illerden geleceklerle ilçemiz çok kalabalık olacak"

YUNUS OZAN SÖYLER - Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden olan yaklaşık 30 bin nüfuslu Yalova'nın Çınarcık ilçesinin, Ramazan Bayramı tatilinde 300 bine yakın tatilciyi ağırlaması bekleniyor.

Yeşille mavinin buluştuğu, "Marmara'nın İncisi" olarak nitelendirilen Çınarcık'ta bayram tatili dolayısıyla otel, pansiyon ve günübirlik kiralık dairelerde rezervasyonlar doldu.

İstanbul başta olmak üzere Bursa gibi yakın illerden tatilcilerin tercihi olan Çınarcık'a nüfusunun yaklaşık 10 katı tatilci geleceği öngörülüyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, merkez, bağlı köy ve beldelerle birlikte ilçe nüfusunun 30 bin civarında olduğunu söyledi.

İlçelerinde 60 bin ikinci konut (yazlık) ve 2 bine yakın yatak kapasitesine sahip konaklama tesisleri bulunduğunu vurgulayan Kurt, Çınarcık'ın bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

Bayram tatilinin kısa olmasından dolayı çevre illerden vatandaşların Çınarcık'ı tercih edeceğini belirten, Kurt şöyle konuştu:

"Doluluk oranlarımız hafta sonlarından belli ediyor. Bayram tatilinde de hem tesislerimiz dolacak hem yazlıklarımızın kapıları açılacak. Vatandaşlarımız yerlerini ayırttılar. Bayram tatilinin kısa olması, 3-4 gün olması bizi tercihte ilk sıraya getiriyor. İstanbul'un karşı yakası olması tatil açısından kolaylık sağlıyor. İstanbul ve diğer yakın illerden geleceklerle ilçemiz çok kalabalık olacak. Mavi bayraklarımız var. Plajlarımız çok güzel. Denizimiz tertemiz, havamız çok güzel, yaylalarımız var. Bayram tatilinde 300 bin civarında tatilci bekliyoruz. Buraya gelenler kesinlikle mutlu ve dinlenmiş ayrılacaklar."

- Uzak yerlere gideceklere uyarı

Pansiyon işletmecisi Murat Demir de bayram için rezervasyonların dolduğunu belirtti.

Demir, İstanbul'dan Akdeniz ya da Ege kıyılarını tercih edecekleri uyararak, "3 gün için Antalya'ya gidilse 1 günü yolda geçecek ama burası İstanbul'a İzmit'e ve Bursa'ya 1 saat mesafede. 3 gün dolu dolu tatil imkanı. Tatillerini yolda geçirmesinler isterim." dedi.

17 yıldır Çınarcık kum plajda turizm işletmeciliği yapan Osman Barut ise ilçenin bayramda yoğun olacağını söyledi.

Barut, Çınarcık'ın büyük şehirlerle çevrili olduğunu ifade ederek, "Kocaeli'ye, İstanbul'a ve Bursa'ya bir saat gibi yakınız. Gurbetçi vatandaşlarımızla da konuşuyoruz hepsi bayramda geleceklerini söylüyorlar. Şu an hiçbir pansiyonda yer kalmadığını söylüyor pansiyoncu arkadaşlar. Yeşil ve mavinin bir arada olduğu Türkiye'deki cennet gibi turizm beldesine sahibiz. Fiyatlar da çok uygun." diye konuştu.

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Çınarcık deniz kum Marmara'nın incisi Mavi Bayrak plaj Yalova

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