Genç çiftçilere 30 bin TL hibe için başvurular başladı!

2018 yılı programı kapsamında yaklaşık 16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği vereceklerini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz” dedi.

Genç çiftiler hibe desteği başvurularının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyordu. Genç çiftçiye hibe desteği başvuruları bugün yani 2 Nisan 2018’de başladı. Peki başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılacak? İşte genç çiftçiye hibe desteği hakkında merak edilenler…

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Genç Çiftçi Destek Projesi başvuruları bu yıl 02 Nisan- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılımı gencciftci.tarim.gov.tr programından yapılır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.

Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim

birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvuruda genç çiftçilerden herhangi bir ücret talebi olmayacak. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.