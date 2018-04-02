FİNANS

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe için başvurular başladı!

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Genç Çifti Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında bu yıl 16 bin 750 genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği verilecek. Başvurular ise bugün başladı. İşte 2018 hibe başvuru şartları...

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe için başvurular başladı!

Genç çiftiler hibe desteği başvurularının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyordu. Genç çiftçiye hibe desteği başvuruları bugün yani 2 Nisan 2018’de başladı. Peki başvuru şartları neler, nereden ve nasıl başvuru yapılacak? İşte genç çiftçiye hibe desteği hakkında merak edilenler…

2018 yılı programı kapsamında yaklaşık 16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği vereceklerini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz” dedi.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Genç Çiftçi Destek Projesi başvuruları bu yıl 02 Nisan- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılımı gencciftci.tarim.gov.tr programından yapılır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.

Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşim
birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvuruda genç çiftçilerden herhangi bir ücret talebi olmayacak. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.

GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulama Rehberine göre;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün
    almamış olmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerde
    dahil)

  • Okur-yazar olmak.

  • Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
    Genel Sağlık Kanunu'na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve
    4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım
    veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu
    tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç,
    ücretli çalışan olmamak.

  • Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.

  • Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya
    denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

  • Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde
    vergi mükellefi olmamak.

  • Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konulu
    proje başvuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50
    Adet Küçükbaş'tan fazla hayvan sahibi olmamak.

  • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin
    yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

  • Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları için
    Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üye
    olmak)

  • 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 9 No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.

  • Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış
    olmamak.
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    Anahtar Kelimeler:
    hibe genç çiftçi başvuru tarihi
    10.000 TL 36 Ay Vadeli
    20.000 TL 24 Ay Vadeli

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