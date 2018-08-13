30 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Dünyanın en önemli ultra lüks yat yapım merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de ABD'li iş adamı için yapılan "Queen Anne" isimli ultra lüks yat denize indirildi.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Pina Marin isimli şirketin tersanesinde yapılan ve tüm testlerden başarıyla geçen yatın satış bedelinin 30 milyon avro olduğu belirtildi. Ultra lüks yatın ABD'li fon sahibi için yapıldığı ve teknenin bu ay içinde iş adamına teslim edileceği kaydedildi.

Uzun yol teknesi olarak tasarlanan ve okyanus aşabilen yatın yapımı yaklaşık 3 yıl sürdü. 46,5 metre boyundaki ultra lüks yat, 100 ton yakıt alıyor. Aksesuar ve mobilyasıyla dikkati çeken, son teknoloji otomasyona sahip yatta orta ölçekli bir helikopterin inip kalkabileceği pist de mevcut.

Ultra lüks yatın, Monaco ve Cannes'te bu yıl düzenlenecek yat fuarlarında tasarım ödülü almasının beklendiği bildirildi.

- 7 ayda 10 yat teslim edildi

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Serbest Bölge'de bu yılın 7 ayında 10 yatın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.