300 Koyun Projesi 2019'da tamamlanacak

Çelik, 300 Koyun Projesi çerçevesinde ilk etapta 50 bin koyun tedarik edileceğinin belirterek "TİGEM tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda tedariki yapılan hayvanlar talep sahibi yetiştiricilere teslim ediliyor. 300 Koyun Projesi, 30 Haziran 2019'da sona erecek olup bu tarihe kadar tedarik ve dağıtımlar planlandığı gibi tamamlanacaktır." diye konuştu.

Kamuoyunda 300 Koyun Projesi olarak bilinen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi"nin Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Sigortaları Havuzu arasında yapılan protokolle hayata geçirildiğini anımsatan Çelik, projede hayvan tedarik ve teslim kısmını TÜDKİYEB'in üstlendiğini söyledi.

- Destekler hayvan üretimini artıracak

Son 10 yıldır küçükbaş hayvan sayısının arttığına işaret eden Çelik, haziran verilerine göre, hayvan sayısının 36 milyonu koyun ve 11 milyonu keçi olmak üzere toplamda 47 milyon olduğunu aktardı. Çelik, en fazla küçükbaş hayvanın 2 milyon 516 bin baş koyun ile Van ve 757 bin baş keçi ile Mersin'de olduğunu söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvanların verimini artırmak için çalışmaların devam ettiğini, birliklerde 1 milyon 250 bin hayvan ıslahı yaptıklarını kaydetti.

İlgili yönetmelikle yapılan değişiklikle her yaştaki koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmesi için 31 Mart 2019'a kadar af getirildiğine dikkat çeken Çelik, yetiştiricileri mağdur olmamaları için duyarlı davranmaları konusunda uyardı.

Çelik, anaç koyun keçi desteği kapsamındaki hayvanların yaşının 15-90 aydan 15-120 aya çıkarıldığını belirterek söz konusu desteklerin hayvan üretimini artıracağını kaydetti.

Yeni yılda küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına çözüm aramaya devam edeceklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti: