300 milyon liralık yatırımla yenilenen Atakule 29 Ekim'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, yeniden inşa edilen Atakule projesine 300 milyon lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Atakule'de kule kısmı dahil yıllık 8 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Bunun yüzde 25'i kadar, yani 2 milyon civarında yabancı turist beklentimiz var." dedi.

Ankara'nın ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi olan Atakule, 29 Ekim itibarıyla yeniden hizmete açılacak. Toplamda 50 bin metrekareden oluşan ve Ankara'nın sembolü haline gelen Atakule'nin, iş ortakları ve servis sağlayıcılarıyla birlikte bin 500 kişiye doğrudan istihdam, 6 binden fazla kişiye ise dolaylı fayda sağlaması bekleniyor.

Yeniden inşa edilen Atakule'nin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Arpacı, global ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Atakule'nin önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Arpacı, Atakule'nin yalnızca bir alışveriş merkezi olmadığını, Ankara'nın sembol yapıları ve önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını belirterek, çevresinde bulunan 104 büyükelçilikle önemli ölçüde yabancı turiste de hitap ettiğini vurguladı.