FİNANS

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

KASAPLAR Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), 300 TIR kemiksiz sığır eti ithal etme kararına tepki gösterdi.

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - KASAPLAR Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), 300 TIR kemiksiz sığır eti ithal etme kararına tepki gösterdi.
ESK internet sitesinden yaptığı duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalatına izin verilen ülkelerden 300 TIR taze, soğutulmuş kemiksiz sığır etinin gümrük işlemlerinin yapılması için hizmet alımı ihalesi açtı. 27 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan hizmet alım ihalesinde teklifler için sadece bir gün süre verildi. ESK toplam ihraç edilecek miktarı açıklamasa da sektör temsilcileri 300 TIR'ın toplam kapasitesine göre yaklaşık 7 bin 500 ton kemiksiz sığır eti taşınacağını dile getiriyor.
'DEVLET HEM ÜRETİCİYİ HEM TÜKETİCİYİ DÜŞÜNMELİ'
Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et ithaline gerek olmadığını, bakanlığın kasap temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme yapması gerektiğini söyledi. ESK'in et ithalatlarına karşı olduklarını belirten Başkan Yardımcı, ithal edilen canlı hayvan ve karkas etten Türkiye'nin zarar gördüğünü, besiciliği bitirdiklerini ifade etti. Etle uğraşan birimlerin bir araya gelerek bakanlıkla et ithalatı konusunda ortak karar alması gerektiğini açıklayan Osman Yardımcı, 300 TIR löp eti denetlemek için yeterli laboratuvar olmadığına dikkat çekti. Başkan Yardımcı, “Bu eti neye dayanarak ithal ediyorsunuz. İç piyasada hayvancılığı bu şekilde dengelersek ilerde eti karne ile alacağız. Böyle şey olamaz. Bizim besicilerimiz, üreticilerimiz var. Bence ESK'in bu işlerden çekilmesi gerek. Şu anda iç piyasamızda hayvan bitmedi. Devlet hem üreticiyi hem tüketiciyi düşünmeli. Sadece 80 milyon tüketiciyi düşünüyorum diyorsa üretici yarın yok olduğunda o 80 milyon dışarıya muhtaç olur" diye konuştu.
HANGİ İLDE NE BESLENİYOR ANALİZİ YAPILMALI
90'lı yıllarda başkan olduğu zaman Türkiye'nin dünya devletleri arasında hayvancılıkta 3-4'üncü olduğunu, yanlış politikalar yüzünden şu anda son sıralarda yer aldığını söyleyen Yardımcı, “Biz kendini beslemeyen ülkelerden et ithal ediyoruz. Et insanın temel gıda maddesidir. Sayın bakanım bizi çağırsın, biz 3 senede bunun formülünü ortaya koyacağız. 3 sene sonra biz et ithal edeceğiz. Türkiye küçük bir devlet değil. Hangi ilde ne besleniyor diyerek il il böleceğiz. İl il çalışıyoruz. Örneğin Antalya'da ne beslenir? Antalya keçi iklimiydi ama ne oldu keçicilik kalmadı. Koyun iklimiydi, nerde şu an, doğuda yetişiyor. Şimdi var mı koyunculuk, yok. Neden millet bir anda dana etine döndü? 90'lı yıllara kadar bizi besleyen koyun ve keçi etiydi. Şimdi birdenbire dana etine döndük. Danaya devlet destek veriyor ama böyle vermesin. Dışardan et alımına karşıyım, ESK bu ticaretten çekilmeli. Ticareti esnaf yapsın" dedi.
'ET İTHAL EDİLDİĞİ SÜRECE BESİCİLİK KALMAYACAK'
Osman Yardımcı, kasaplar odası olarak devletin, üreticinin ve tüketicinin yanında olduklarını söyledi. Yardımcı, “Aç kalalım ama kendi malımızı satalım. Aç kalalım devleti ve bayrağımızı koruyalım. Esnaf devletimizi düşünüyor. Ama bizi kim düşünecek? Her şeyi dışarıya bağlı kılarsak her şeyi üç markete verirsek biz esnafı ne yapacağız? Bu etleri böyle getirdikleri sürece bizde besicilik kalmayacak. Dışarıya daha çok bağımlı olacağız. Avrupa eti bize ucuz mu veriyor? Bu ekonomik bir savaş. Ben ithal ete karşıyım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

PARTNERKilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...Kilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...
İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkeziİzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi
“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Cihaza bağımlı olan kronik hastalara 200 TL elektrik fatura desteği

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

BKM / Canko: Blockchain yeniden sorgulama devrimidir

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Bakan Kurum: İmar Barışı'na yaklaşık 6,3 milyon vatandaşımız başvurdu

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Borsalardan e-ticaret dayanışması

Yerli İHA motoru PD170 Akıncı'da uçacak

Yerli İHA motoru PD170 Akıncı'da uçacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.