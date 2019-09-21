32. Ahilik Haftası Kapanış Töreni

"Barış zamanında ticari piyasayı düzenliyor, savaş zamanında sivil savunma görevini yerine getiriyor. ​Otoritenin kaybolduğu, nizamın bozulduğu durumlarda yönetim boşluğunu dolduruyor. Gereğinde itfaiye teşkilatı, gereğinde zaptiye görevi ifa ediyor. ​Ahilik, günümüz anlamında meslekte alaylı olmayı ifade ediyor. Temelinde usta-çırak ilişkisi yatıyor. Böylece hem meslek öğretiyor hem de değerlerin nesilden nesle aktarılması temin ediliyor."

Ahiliğin çok fonksiyonlu bir teşkilat olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ​Ahilik teşkilatının, mensuplarına birbirlerini öz kardeşleri kadar yakın hissettirdiğini, aynı zamanda da birbirlerine kefil, varis olacak kadar güven telkin ettiğini söyledi.

Ahilik teşkilatının kendi iç ritüelleri, ceza sistemi ve bir yönetim şekli olduğuna işaret eden Şentop, "Sistematik biçimde yaşayan bu düzene adı verilen Ahi kelimesi Türkçe'mizde eli açık ve cömert anlamı kazanmışken, Arapça'da kardeş anlamını taşır. Şunu rahatlıkla söylemek mümkündür, Ahilik dar anlamıyla bir esnaf teşkilatlanmasının adıdır. Asıl Ahilik ise ideal insan ve toplum arayışının bir ifadesidir. Bu pencereden bakarsak esnaf teşkilatı anlamındaki Ahilik, ideal Ahilik arayışının bir parçasından ibarettir." diye konuştu.

"Her türlü güçlüğe rağmen önümüzü aydınlık görüyoruz." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Çünkü toplumsal hayatın sağlam, teorik ve pratik temellerine, tecrübesine sahibiz. Küllerin üzerine eğilip üfürmemiz ve alttaki cevheri bulmamız, oradaki koru uyandırmamız gerekiyor. İşte şimdi millet olarak her planda bunu yapmaya çalışıyor ve yapıyoruz.

Sizin her birinizin vicdan ve umudunun temerküz ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili olarak hemen her dönemde iyileştirici çalışmalar yapmayı sürdürüyor ve sürdürecek.

Bugün 81 ilimizde Ahi Evran ve onun bakışına eğilen, yüzyıllar öncesindeki çağrısına kulak veren programlar yapılıyor. Umulur ki esnafımız, tüccarımız, zanaatkarlarımız bu sese ses verir, bu ses kamusal hayatımızda yankı bulur."