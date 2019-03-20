32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonu hizmete girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizim için başarının ölçüsü bu ülkenin her bir ferdinin evinde, işinde mutlu olmasıdır. İnsanlarımızın yüzünü güldüren her hizmet de bizim için gurur vesilesi ve kıvanç vesilesidir." dedi. Bakan Selçuk, 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonunun açılışında yaptığı konuşmada, merkezin Türkiye ekonomisine can vereceğini, vatandaşlara iş imkanı sağlayacağını söyledi. Çalışarak, üreterek ve emeğiyle değer katarak Türkiye'yi daha güçlü bir yere taşımak için uğraştıklarını belirten Selçuk, "Bizim için başarının ölçüsü bu ülkenin her bir ferdinin evinde, işinde mutlu olmasıdır. İnsanlarımızın yüzünü güldüren her hizmet de bizim için gurur vesilesi ve kıvanç vesilesidir. Çalışarak, üreterek, sosyal dayanışmayı güçlendirerek sizlerle birlikte yarınlarımızı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin dünya ile birlikte büyük değişime şahit olduğunu aktaran Selçuk, bu değişimin iş hayatını da doğrudan etkilediğini dile getirdi. Hayata geçirdikleri reformlarla Türkiye ekonomisinin güçlendiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yatırımlar için uygun ortam oluşturarak dünya ekonomisinde daha fazla söz sahibi olma iddiamızı da sürdürüyoruz. Türkiye bu gayretler sayesinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecek. Hizmet sektöründe kalite standartlarının artırılması, vatandaşa hizmet götürebilmemiz bizim için çok önemli. Bu başarı, AK Parti iktidarlarının ülkemize kazandırdığı güven ve istikrarın bir sonucu." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğini anımsatan Selçuk, bu çağrı merkezinin de ilave istihdamı ilk başlatan kurumlardan olacağını dile getirdi. "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla tüm vatandaşların huzur ve refahını artırmayı amaçladıklarına işaret eden Selçuk, "Çağrı merkezinde yıl sonuna kadar 700 kişiye istihdam sağlayacaktır." diye konuştu. Çağrı merkezinde çalışmanın birtakım zorlukları olduğunu dile getiren Selçuk, "Çağrı merkezlerinin ve çalışanlarının sayılarının artması, insanların sıkıntılarını çözmek için telefonda dakikalarca beklememesi için, daha hızlı çözüm üretmemiz için çok önemli bir alan. Halkın memnuniyetini artırmaya dönük de bir hizmet alanı." dedi.