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33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

GIDA UR-GE Projesi kapsamında 3 ayrı alım heyetine imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 27 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturacak.

33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- GIDA UR-GE Projesi kapsamında 3 ayrı alım heyetine imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 27 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturacak. Organizasyona Fas’tan İngiltere’ye, Dubai’den Sudan’a birbirinden önemli firmaların yöneticileri katılacak.
BTSO öncülüğünde bir araya gelen gıda sektörü temsilcileri, ‘Bursa Food Point’ kurumsal kimliği adı altında dış ticarette yeni başarı hikayelerine devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ve BTSO destekleriyle düzenlenen Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında 27 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında sektör için önemli bir alım heyetine imza atılacak. Son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza atarak Bursalı gıda üreticilerini 40’a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya getiren BTSO, bu ayın sonunda Merinos AKKM’de düzenlenecek olan alım heyeti organizasyonu ile 33 ülkeden 160’a yakın iş insanını Bursa’ya getirmeye hazırlanıyor. 2 gün boyunca sürecek programın yanı sıra yabancı alıcılar üretim tesislerini bizzat yerinde görme fırsatı yakalayacak.
SEKTÖRÜN DEVLERİ GELİYOR
Her yıl farklı alıcıları Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, bu yıl da nitelikli iş profesyonellerini üyeleriyle buluşturacak. Alım heyeti organizasyonu için marka firmalar da işbirliği için Bursa’ya gelecek. Ortadoğu piyasasının önemli toptancılarından ‘Maza’; Dubai’den süpermarket zinciri ‘Almaya’, İngiltere’den ‘Urenfood’, Fas’ın en büyük toptancısı ‘Damandis’, uluslararası franchise operatörü ‘Alshaya Group’; 48 ülkede 12.500 market zinciriyle faaliyet gösteren ‘Spar Qatar’; Sudan’ın en büyük toptancısı ‘Mizyan’; Azerbaycan’dan ‘Neptün’ gibi önemli markaların yönetici ve satış departmanları işbirliği için Bursalı firmalarla buluşacak.
YENİ ALICILAR GELİYOR
Gıda UR-GE alım heyeti öncesinde katılımcı firmalarla birlikte istişare toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan’ın da katıldığı programda firmalar karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Aytuğ Onur, Bursa’nın gıda sektöründe önemli bir iş hacmine sahip olduğunu belirterek, Gıda UR-GE Projesi’nin sektörün dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını kaydetti. UR-GE Projeleri kapsamında birçok firmanın ilk defa ihracat yaptığını, bazı firmaların da yeni pazarlara erişim imkanı yakaladığını dile getiren Onur, “Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar yüzlerce yeni alıcıyla Bursalı firmalarımızı buluşturduk. Kasım ayı sonunda yapacağımız alım heyeti programı ile de firmalarımızı yeni ihracatçılarla buluşturacağız” dedi.
70’E YAKIN FİRMA STANT AÇACAK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, gıda alım heyeti programının Bursalı gıda sektörü temsilcilerine ciddi anlamda katkı sağladığını vurguladı. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, İsviçre, Fransa, Almanya’dan da marka firmaları Bursa’ya getireceklerini dile getiren Sayılgan, “Alım heyeti programımıza 70’e yakın firma stantlı katılım sağlayacak. Her sene firmalarımızın organizasyonumuza ilgisi artıyor. Yeni alım heyeti programımızla sektörümüzün ihracatına güç katmaya devam edeceğiz. Üretimde büyük potansiyele sahip olan kentimizin ihracatta yeni başarılara imza atacağına inanıyorum.” diye konuştu.
Toplantıda ayrıca alım heyeti programına katılım sağlayacak firmaların ürünlerini sergileyeceği stantlar çekilişle belirlendi.

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33 ülkeden gıda sektörü temsilcisi, Bursa'da buluşacak

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