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34. İSEDAK Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy: - "2017 verilerine göre Türkiye, 390 milyar dolar dış ticaret hacmi ile dünya ticaretinin yüzde 1,1'ini karşılar hale gelmiştir" - Uluslararası Ticaret Merkezi Kıdemli Danışmanı Dr. Mohammad Saeed: - "Sınırlar arası geçişlerin kolaylaştırılmasının büyük önemi var" - Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Direktörü Salifou Tiemtore: -"ECOWAS'da 3 dil konuşuluyor. 8 ülke Fransızca konuşuyor. 5 ülke İngilizce konuşuyor ve diğer 3 ülke Portekizce konuşuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken detaylardan biri"

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy, "2017 verilerine göre Türkiye, 390 milyar dolar dış ticaret hacmi ile dünya ticaretinin yüzde 1,1'ini karşılar hale gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın son gününde "Bölgesel Entegrasyon için Ticaretin Kolaylaştırılması Potansiyelinin Kullanılması" başlıklı panelde konuşan Özsoy, Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 1990'lı yıllarda 3,6 trilyon dolar olan küresel ticaret hacminin, 2000 yılında iki katına, 2017 yılında 17,7 trilyon dolara kadar yükseldiğini söyledi.

Özsoy, "Bu kadar büyüyen bir pastada Türkiye de payını almayı başarmıştır. 2002 yılında 87 milyar dolar olan dış ticaret hacmi ile dünya ticaretinde binde 6 paya sahip olan ülkemiz, 2017 verilerine göre, 390 milyar dolar dış ticaret hacmi ile dünya ticaretinin yüzde 1,1'ini karşılar hale gelmiştir." diye konuştu.

Özsoy, şunları kaydetti:

"Bu toplantının oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bölgesel entegrasyonlu ekonomik iş birliği gündemine ticarette entegrasyon süreci hakimdir. Bu bağlamda güçlü bir uluslararası finansal ve ekonomik altyapı oluşturma gayesi içerisinde olan biz, içinde bulunduğumuz dönemin tüm zorluklarına rağmen ticaretin entegrasyonu sürecinde benimsediğimiz uyum ve organizasyon yapısı kolay ve hızlı ticaret vizyonu ile görevimizi etkili bir biçimde yerine getiriyoruz."

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- "Sınırlar arası geçişlerin kolaylaştırılmasının büyük önemi var"

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) Kıdemli Danışmanı Dr. Muhammed Saeed de sınırlar arası geçişlerin kolaylaştırılmasının büyük önemi olduğunun altını çizdi.

Saeed, "Bölgesel anlamda uygulama ve entegrasyon yapacak olursak tabii ki hem bölgesel seviyede hem de üye devletler arasında deneyimlerin paylaşılması, koordine edilmesi, en iyi uygulama ve örneklerin farklı ülkelerle paylaşılması farklı önem taşımakta. Bölgesel ekonomik komitelerin uygulamayı harmonize bir şekilde ele alması ve yürütmesi burada önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Direktörü Salifou Tiemtore ise ECOWAS'da 3 dilin konuşulduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"8 ülke Fransızca konuşuyor. 5 ülke İngilizce konuşuyor ve diğer 3 ülke Portekizce konuşuyor. Bu da dikkat edilmesi gereken detaylardan biri. Diğer taraftan Nijerya şu anda en yüksek nüfusa sahip ülke. Yaklaşık 180 milyonluk nüfusu ile dikkati çekiyor. Batı Afrika'nın nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası Nijerya'da yaşıyor. Özellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) açısından Batı Afrika'yı önemli ölçüde etkileyen ülke olarak karşımıza çıkıyor.

ECOWAS temel olarak bölgesel entegrasyon konusuna yoğunlaşmış durumda. Özellikle kurucu üyeler 1980'lerden itibaren çözümler elde etmeye çalışıyor ve bölge içerisinde serbest vize uygulamaya çalışıyor."

Tiemtore, özellikle vize serbestliği hususunu Afrika'da da geliştirdiklerini belirtti.

Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden Profesor Patricia Sourdin de çalışmalarında ekonomik ilişkiler üzerindeki analizlerin yer aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ticaretin kolaylaştırılabilmesi anlamında sahaya yansıyan ölçülebilir veriler üzerinde çalışıyorum. Şu konu üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Ticaretin kolaylaştırılması, ticaretin maliyeti anlamındaki bileşenlerden birisi. Ticaretin kolaylaştırılmasının gerçek manasına baktığımızda gümrük prosedürleri gibi başlıklar var. Bunlar maliyet üzerindeki en önemli hususlardan biri ancak bu resmin bir kısmını temsil ediyor."

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