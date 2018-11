34. İSEDAK Zirvesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslami Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu an İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirmenin tek formülü var, bir araya gelmek. Bunun en önemli yolu da ticaret.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın açılış oturumu gerçekleştirildi.

Açılış oturumunda konuşan TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam ülkelerinin sorunlarına her zaman büyük bir ehemmiyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Başta Filistin olmak üzere, Myanmar, Somali ve Arakan gibi sancılı coğrafyalarda sıkıntı çeken kardeşlerimize, her zaman sahip çıktı. İslam dünyasında iş birliğinin, kardeşliğin ve dayanışmanın arttırılması için büyük gayret sarf edenlerin başında geldi. Kendisi de bizzat iş dünyasından gelen biri olarak, İslam dünyasının kalkınması, Müslümanların refahının arttırılması için özel sektörün ve İslam Odası’nın önemini her zaman vurguladı. Bizlere her fırsatta destek oldu, yolumuzu açtı. Bugün de başkanlığını yürüttüğü bu toplantıda iş alemine büyük teveccüh gösterdi.”