FİNANS

34. İSEDAK Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

İSEDAK'ın 34. toplantısı, bugün "İSEDAK Proje Finansmanı: Proje Sahiplerinin Deneyimleri" etkinliğiyle devam etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısı İstanbul'da 2. gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK'ın 34. toplantısı, bugün "İSEDAK Proje Finansmanı: Proje Sahiplerinin Deneyimleri" oturumunu gerçekleştirdi. "İSEDAK Proje Finansmanı: Proje Sahiplerinin Deneyimleri" oturumunun açılışında konuşan Endonezya Tarım Bakanlığı Dış İşbirliği Bürosu Başkanı Mesah Tarigan, "Endonezya tarımının gelişmesine yönelik desteğin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Endonezya Tarım Bakanlığı olarak bir proje uyguladıklarını belirten Tarigan, bunların tarımsal piyasaların performansının arttırılması ve tarımsal bilgi sisteminin bahçecilik ile uğraşan çiftçiler için geliştirilmesi projesi olduğunu söyledi. Tarigan, şunları kaydetti:

"Projenin hedefinde amacımız beşeri kapasitenin arttırılması ve bahçecilik ürünleri hacminin ve ticaret akışının artırılması. Neden bahçecilik ile uğraşan çiftçilere değiniyoruz? Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin tamamına bakıldığında, mesela Endonezya burada bahçecilik ile uğraşan çifçilerin çoğu küçük çiftçi. Endonezya'da bahçecilik ile uğraşan çiftçilerin mülkiyet oranı yaklaşık yarım hektar."

\

- "Su tüketiminin yüzde 70'ini tarım alıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ziraat Mühendisi Çiğdem İnce Kaya ise sulamanın herkes için çok önemli olduğunu sulamanın tarımsal verimliliği ve üretkenliği artırmak için en önemli şeylerden biri olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda tarım küresel seviyede en fazla tatlı su kullanan ve dünyada su tüketiminin yüzde 70'inin tarım aldığının altını çizen Kaya, "Su kaynakları bazı faktörlerin baskısı altında. Mesela iklim değişikliği, kentleşme, nüfusun artışı, kirlilik ve diğer sektörlerde su talebinin artmış olması. Bu durumda tarımsal sürdürülebilirlik bu sebeplerden etkinleniyor." dedi.

Kaya, "Bu nedenle bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu konu hakkında bir çok çalışmalar ve araştırmalar yapılıyor. Ancak bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Projenin amacı tarımsal verimlilik ve üretkenliğe katkıda bulunmak, tarımsal sürdürülebilirliliği sürdürebilmek. Özellikle sulama yönetimi ve sulama yayım sektöründe çalışan kişilerin bilgi ve tecrübesini artırmak." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Kutlu Köycü de sözleri şöyle sürdürdü:

"Telefonlarımız üzerinden bankacılık işlemleri yaparken finansal tüketici işlemleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yanlış yönlendirici bir çok ticari uygulamada bütün dünyada finansal işlemler üzerinde odaklanmış durumda. Küreselleşme dediğimiz olgu aslında uluslararası yönetimi ve yoğun bir iş birliği gerektiriyor. Çünkü aslında giderek tüketicilerin sorunlarına çözüm bulmak ulusal ve uluslararası düzeyde zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim sınır ötesi ve uluslararası bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Yada küresel girişimlere ihtiyacımız var ki tüketicilerin problemlerini çözebilelim.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir çok proje var. Bunların bir tanesi COMCEC projesi. Bizim projemizin temel amaçlarından biriside İİT ülkelerinde finansal tüketici korumasının daha iyi işlemesinin sağlanması. Mesela cep telefonunuzu kullandığınızda banka hesabınıza giriş yaptığınızda. Bu aslında uzaktan yapılan mali sözleşme anlamına geliyor. Sadece banka hesabınıza girmiyorsunuz, aynı zamanda cep telefonunuzu kullanıyorsunuz. Dolayısıyla buda tüketici-şirket ilişkisi ve buna uzaktan sözleşme deniyor."

Genç yıldız yürekleri hoplattıGenç yıldız yürekleri hoplattı
Patateste yüzde 10 indirimPatateste yüzde 10 indirim
Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
34. İSEDAK Zirvesi İSEDAK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Tekfen'den işçilerine erken zam

Tekfen'den işçilerine erken zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patateste yüzde 10 indirim

Patateste yüzde 10 indirim

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı (2)

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Prof. Dr. Emre Alkin: 2019’da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

Mardan Palace, Titanic Hotels'e kiralandı

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

'Fiyat artışlarıyla asgari ücretlinin onurlu yaşam sürmesi mümkün değil'

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.