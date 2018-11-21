FİNANS

35. Ulusal Bilişim Kurultayı

FİNANS HABERLERİ  | 21.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye'nin kaderi, sanayinin dijital dönüşümüyle değişecek" - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Hem dijital devlet hem de siber güvenlik alanında üst düzey bir koordinasyon ve planlamayla kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme öncülük edilmesi gerekiyor" - Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe: - "Günümüzde dünya ekonomisinin büyüme motorunu dijital uygulamalar ve teknolojiler oluşturuyor. Bizim küresel ekonomiden büyük pay alabilmemiz için teknolojiyi kullanan değil, üreten hale gelmemiz gerekiyor"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin kaderinin sanayinin dijital dönüşümüyle değişeceğini belirterek, "Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşmaktan asla vazgeçmemeliyiz." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından "Dijital Ekonomi ve Ötesi" temasıyla Sheraton Ankara Oteli'nde "35. Ulusal Bilişim Kurultayı" düzenlendi.

Bilecik, burada yaptığı konuşmada, 4. Sanayi Devrimi'nin dünya gündemine gelmesinden itibaren Türkiye'de de bilişim sektörünün öneminin daha iyi anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Sektörün altın çağını yaşadığına ve bu alandaki teknolojilerin sürekli değiştiğine dikkati çeken Bilecik, şöyle devam etti:

"Zamanı yakalamanın yolu, hayal gücü, yaratıcılık ve yenilikçi iş gücüne yatırım yapmaktan geçiyor. Böylesine hızlı bir değişim ortamında, rekabet denilince artık ülke sınırlarını değil, küresel büyük resmi gören bir sanayiyi geliştirmeliyiz. Biz, Türkiye'nin çağa uygun yeni kalkınma hikayesinin, 'sanayinin dijital dönüşümü' üzerinden yazılacağına inanıyoruz. Küresel rekabet gücünün en belirleyici faktörü dijital dönüşümdür. Dijital dönüşümle dünya ticaretinde köklü dönüşümler yaşanıyor."

Küresel ticaretin hamurunda artık teknolojinin olduğuna işaret eden Bilecik, pastanın değiştiğini, Türkiye'nin de bu pastadan alacağı payın değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Bilecik, dijital dönüşümün hızlı ve sürdürülebilir büyüme için bir fırsat olduğunu, bundan yararlanmak için de dijital teknolojilerden faydalanacak şekilde hazırlık yapılması gerektiğini bildirdi.

Bu çağda, bilimsel düşünen, sorgulayan, araştıran ve yorumlama becerisi olan gençlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bilecik, "Yarının Türkiye'si için ilerici, özgürlükçü, yaratıcı ve sosyal sorumluluk niteliklerine sahip bireyler yetiştirmemiz birincil önceliğimiz olmalı. Ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Türkiye'nin kaderi, sanayinin dijital dönüşümüyle değişecek." diye konuştu.

- "Dijital dönüşüme öncülük edilmesi gerekiyor"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da teknoloji ve dijital dönüşüm alanında ülkelerin gelişmişlik düzeyinde büyük sıçramalara vesile olabilecek fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin teknolojik altyapısının güçlendirilmesine ve dijital alanda hak ettiği rekabetçi konuma getirilebilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Koç, Dijital Dönüşüm Ofisinin doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olmasının hızlı ilerlemek için fırsat olduğunu bildirdi.

Koç, tüm bakanlıklarla iş birliği halinde çalışan Ofisin en önemli sorumluluğunun kamu, özel sektör ve toplumsal hayatın her aşamasında dijitalleşmenin sağlanabilmesi olduğuna işaret ederek, "Bu sorumluluk kapsamında, hem dijital devlet hem de siber güvenlik alanında üst düzey bir koordinasyon ve planlamayla kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme öncülük edilmesi gerekiyor." dedi.

Veri mahremiyetine büyük önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Koç, ulusal ağ ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına dönük çalışmalar yaparak, kritik altyapılarının korunmasını sağlamak zorunda olduklarını söyledi.

Koç, ülkenin siber kapasitesini artırmaya, siber istihbarat alanlarında faaliyetlerde bulunmaya ve bu süreci kurumlar arasında paylaştıracak politikalar üretmeye çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz politikaların daha sağlıklı yürütülebilmesi adına veri standartlaştırılması ve kamu veri sözlüğünün hazırlanması gibi çalışmalara da başladık. Yakın zamanda Kamu Veri Sözlüğü 1.0'ı yayımlayacağız. Ülkemizin dijital dönüşüm alanında rekabetçi konuma gelmesi için tam bir seferberlik halinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye gayret edeceğiz. Bulut mimari ve açık kaynak yazılım kullanımını merkeze alan bir ekosistemi hayata geçirmek zorundayız. Bu ekosistemin en önemli unsurlarından olan büyük veri analizi ve yapay zeka konularının ulusal çapta gerekli altyapısını tesis etmek de görevlerimizdendir."

Bilgi ekonomisinin temelinin, verinin işlenerek bir değere dönüştürülmesinden geçtiğini belirten Koç, dijital çağda sadece veriye değil, değer üretmeye de odaklı bir yönetim anlayışı ortaya koymaları gerektiğini bildirdi.

Koç, dijital ekonomi ve ötesinden bahsedilirken insan kaynağı ve yönetim anlayışının yanı sıra bilişim hukuku konusunda özgün çalışmalara ihtiyaç duyulacağını anlattı.

- "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı sektörde umut yarattı"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de büyük değişimlerin kısa sürede ortaya çıktığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, bugüne kadar gerçekleştirilen her kurultayın ülkenin gelişimine ve bilişim gündemine çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

TBD'nin hedefinin, teknoloji üreten bir Türkiye, teknolojiyi, yaşam kalitesini yükseltmesi için kullanabilen bir toplum, nitelikli insan gücü ve
uluslararası düzeyde rekabet edebilir yerli üretim sektörünün yaratılması olduğunu vurgulayan Aktepe, "Diğer sektörleri de kapsayacak şekilde, ülkemizin bilişimle dönüşümü doğrultusunda, ekonomimizi küresel yarışta güçlendirecek devlet politikalarının varlığı ve yarattığı olumlu gelişmeleri görmek bizleri umutlandırıyor." ifadesini kullandı.

Aktepe, yüksek teknolojili üretimi hedefleyen "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı"nın sektörde büyük umut yarattığını belirterek, küreselleşmeden vazgeçmeksizin, Ar-Ge ve yenilikçilik rüzgarını yerli-nitelikli insan gücüyle yakalayıp, ülkenin katma değeri yüksek ürün ve teknoloji üretir hale gelmesinin en büyük amaçları olduğunu dile getirdi.

Dönüşümün artık yapay zeka, makine öğretisi, derin öğrenme, otonom sistemler, nesnelerin interneti, robotlar ve diğer birçok özgün teknoloji ve uygulamaya dayalı bir otomasyon evreninde gerçekleştiğine dikkati çeken Aktepe, "Günümüzde dünya ekonomisinin büyüme motorunu dijital uygulamalar ve teknolojiler oluşturmaktadır. Bizim küresel ekonomiden büyük pay alabilmemiz için teknolojiyi kullanan değil, üreten hale gelmemiz gerekiyor." dedi.

PARTNERSınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!Sınırlı sayıda günün fırsatı inanılmaz indirimlerle 19-25 Kasım arası her gün Amazon Türkiye’de!
Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmetKonuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet
Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyorGlobalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
35. Ulusal Bilişim Kurultayı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Erol Bilecik Rahmi Aktepe TBD TÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

4 milyon kişiyi ilgilendiren yemek kartı düzenlemesi yarın başlıyor

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Milyonları ilgilendiren karar! Yargıtay: 'Patron prim ödemesini fazla mesaiye sayamaz'

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Finansal sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Globalde küçülme yaşanırken, Türkiye’de işlem hacmi artıyor

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Bursa'da gelecek ay 2 fuar birden kapılarını açacak

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize 14,5 milyon ton taş döküldü

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

Hisarcıklıoğlu: Bu teker bu tümsekte kalmaz

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

BKM: Kredi ve banka kartı sayısı yıllık yüzde 7.0 ve yüzde 11 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.