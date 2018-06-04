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3600 ek göstergeden mevcut emekliler de yararlanacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "Yapacağımız düzenlemeyle polisimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız" - "Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" - "Böylece, bu görevlerden emekli olan ve bundan sonra olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak"

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracaklarını belirterek, "Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak." dedi.

Bakan Ağbal, AA muhabirine, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söyledi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak." diye konuştu.

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- Maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti:

"Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."

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ek gösterge Emekli Maliye Bakanı Naci Ağbal

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