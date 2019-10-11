37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Otosan ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde bu yıl 62 ekip, 2 gün boyunca toplam 9 etapta 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol kat edecek.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan verecek 9 özel etaba sahip 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30’da 41 Burda AVM’deki açılış seremonisiyle başlayacak 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde ekipler ilk gün Ford Otosan (18.22 km) Transit (16.50 km) Courier (8.28 km) ve Custom (6.63 km) özel etaplarında mücadele edecek.

Yarışın ilk günü saat 16:05’den itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile tamamlanacak. Rallinin 2. ve son gününde ekipler aynı etapları bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" özel etabında ekstra puan kazanabilmek için yarışacak.