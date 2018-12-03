4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne doğru

MURAT TEMİZER - Park Termik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salih Selim Şenkal, özellikle son iki yıldır kamu ve özel sektörün maden sektöründeki özverili çalışmalarıyla büyük aşama kaydedildiğini belirterek, "Üretimin kontrol altına alınması, işçi sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi, bunlar kolay değildi. Bu aşamaları geçtik ve şu anda gayet uygun madencilik çalışması yapabilecek duruma geldiğimizi düşünüyorum." dedi.

Şenkal, yarın kutlanacak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Madenciler Günü'nün tüm dünyada madenciler için özel bir gün olduğunu ve madenciliğin enerji sektörünün önemli bir parçası haline geldiğini ifade eden Şenkal, kömür başta olmak üzere diğer metalik ve endüstriyel cevherlerin dünya ekonomisine sürekli ivme kazandırdığını anlattı.

Şenkal, madenciliğin yerli kaynak kullanımını artırdığını dile getirerek, "Özellikle son 2 yılda hükümetin, devlet kademesindeki idarecilerin ve özel şirketlerin özverili çalışmalarıyla sektörde büyük aşama kaydedildi. Madenciler Günü'nün tüm dünyaca iyi düşüncelerle kutlanması bizim için bir özlemdir. Üretimin kontrol altına alınması, işçi sağlığı ve güvenliğinin düzenlenmesi, bunlar kolay değildi. Bu aşamaları geçtik ve şu anda gayet uygun madencilik çalışması yapabilecek duruma geldiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle özlem duyduğumuz bir sektöre daha da yaklaştık." ifadelerini kullandı.