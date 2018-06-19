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4. Avrasya Enerji Yaz Okulu başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Eğitimin odak noktasında, "Enerjide Jeopolitik Faktörler" yer alacak

İSTANBUL (AA) – Türkiye enerji piyasalarını uluslararası boyutta etkileyen jeopolitik faktörelere odaklanacak "4. Avrasya Enerji Yaz Okulu" İstanbul'da başladı.

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Dr. Volkan Özdemir, organizasyonun Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR sponsorluğunda gerçekleştirildiğini belirterek, "Her yıl farklı konulara yoğunlaşıyoruz. Bu yıl daha çok Türkiye enerji piyasalarının uluslararası piyasalarla etkileşimini konu edindik. Bunun yanı sıra farklı olarak enerji piyasalarını etkileyen jeopolitik faktörleri ele alacağız." dedi.

İç piyasa düzenlemelerinin önemine değinen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu gelişmelerin dünyadaki enerji dönüşümü ve gelişimiyle alakası da çok önemli. Bunların kesinlikle jeopolitik çıkarlardan ayrı düşünülmeyeceğini tespit ettiğimiz için, bu yıl ağırlığı uluslararası ekonomik, politik ve jeopolitik perspektife veriyoruz. Yaz okulunun temel dinamikleri de bu şekilde gelişecek. Ayrıca enerjiyi çok boyutlu ele alıyoruz. Sadece birkaç teknik meseleyle değil enerjiyi piyasa ve jeopolitik boyutuyla birlikte ele alıyoruz. Uzmanlar aracılığıyla konuyu sade bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda disiplinlerarası bir eğitim modeli olması açısından yaz okulu, Türkiye’de özgün bir program niteliği taşıyor."

Özdemir'in "Uluslararası Enerji Projeleri ve Doğalgaz Piyasaları" başlıklı sunumuyla başlayan ve 4 gün sürecek Enerji Yaz Okulu'nda, kursiyerlere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, yerli ve yabancı üniversitelerden akademisyenler ve uluslararası kuruluşlardan sektörün önde gelen temsilcileri tarafından değişik alanlardaki birikimler aktarılacak. Eğitim süresince, ayrıca Enerji Hukuku, Güvenliği ve Ticareti ile Blockchain teknolojileri de ele alınacak.

Daha sonra, eğitimi başarıyla tamamlayan farklı enerji şirketi çalışanı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek.

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