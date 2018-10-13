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"4. Geleneksel Gömeç Zeytin Hasat Şenliği"

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

Edremit Körfezi'nde düzenlenen etkinlikte deniz kenarındaki ağaçlardan toplanan zeytinlerle sezonun "ilk hasadı" yapıldı - Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan: - "Önümüzdeki yıllarda yapacağımız girişimler sonucunda tıpkı Ayvalık gibi Gömeç zeytinyağına coğrafi işaret almayı hedefliyoruz" - Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş: - "Eğer sağlıklı olmak istiyorsanız her sabah uyandığınızda bir fincana 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı koyun için, sizden sağlıklısı olmayacaktır"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Edremit Körfezi'nde düzenlenen "4. Geleneksel Gömeç Zeytin Hasat Şenliği"nde farklı ülkelerden gelen zeytin ve zeytinyağı tüccarları ile üreticiler, deniz kenarındaki ağaçlardan zeytin topladı.

Gömeç Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren bir zeytin firması tarafından düzenlenen şenlikte protokol mensupları tarafından hasat, zeytin silkme makineleriyle gerçekleştirildi.

Kaymakam Önder Coşkun, İlçe Belediye Başkanı Kazım Arslan, fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, farklı ülkelerden gelen zeytin ve zeytinyağı tüccarları ile üreticiler, deniz kenarındaki ağaçlardan zeytin topladı.

Katılımcılar, topladıkları kasalar dolusu taze zeytinleri ilk sıkım için zeytinyağı fabrikasına götürerek, üretim bantlarına döktü.

Daha sonra son teknoloji kullanılan tesiste zeytinyağı üretimini izleyen katılımcılar, kısa sürede sıkılan zeytinlerden elde edilen sezonun ilk sızma zeytinyağının tadına baktı.

- "İlçemizin markalı zeytinyağlarının satışı hızla yükseliyor"

Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine, 4 yıldır yaptıkları bu etkinliğin ilçe ekonomisine son derece olumlu katkılarda bulunduğu söyledi.

Katılımın her sene daha da arttığını belirten Arslan, Gömeç ilçesinin turizmden de çok zeytin ve zeytinyağı ile ön plana çıktığına dikkati çekti.

Arslan, bu etkinlikler sayesinde birçok zeytinyağı üreticisinin internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına zeytin ve zeytinyağı satışı yapmaya başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu satışlar her geçen gün ilçemizdeki zeytin üreticileriyle, zeytin sanayicilerimizin yüzünü güldürüyor. İşin daha da güzel tarafı ise bu satışların ardından tüketici de çok memnun kalıyor. Zeytinimizi ve zeytinyağımızı tadan tüketici bir daha vazgeçemiyor. Bu sayede de ilçemizin markalı zeytinyağlarının satışı hızla yükseliyor. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız girişimler sonucunda tıpkı Ayvalık gibi Gömeç zeytinyağına coğrafi işaret almayı hedefliyoruz."

- "Zeytinyağı sağlığımız için çok önemlidir"

Fitoterapi uzmanı Aktaş da zeytin ağaçlarının her yönüyle şifa olduğunu dile getirdi.

Aktaş, "Zeytinin meyvesi de yaprağı da insanoğlu için şifadır." diyerek şunları kaydetti:

"Zeytinyağı sağlığımız için çok önemlidir. Dünyanın en kıymetli en sağlıklı yağıdır. Biz bir zeytin cennetiyiz eğer sağlıklı olmak istiyorsanız hayatınızda bol bol zeytinyağı bulundurun. İlaçsız yaşamak zeytinyağıyla mümkündür. Eğer sağlıklı olmak istiyorsanız her sabah uyandığınızda bir fincana 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı koyun için, sizden sağlıklısı olmayacaktır."

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