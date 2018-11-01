FİNANS

4 HES ile 1 maden sahasının özelleştirilmesi onaylandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Çanakkale, Malatya, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 4 Hidroelektrik Santrali ile Muğla'daki bir maden sahasının satışı onaylandı

Çanakkale, Malatya, Isparta ve Afyonkarahisar'daki 4 Hidroelektrik Santrali (HES) ve bu santrallerin kullanımındaki taşınmazlarla, Muğla'daki bir maden ruhsat sahasının satışına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'deki 10,6 megavat kapasiteli Gönen, Malatya'daki 12,5 megavatlık Tohma, Isparta'daki 2,5 megavatlık Sütçüler ve Afyonkarahisar'daki 3 megavatlık Dinar-2 HES'leriyle bu santraller tarafından kullanılan taşınmazlara işletme hakkının verilmesi suretiyle yapılan ihaleler onaylandı.

Söz konusu ihalelerde en yüksek teklifleri, Gönen HES için 65 milyon 160 bin lira ile Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, Tohma HES için 57 milyon 500 bin lira ile ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Sütçüler HES için 8 milyon 620 bin lira ile GNE Elektrik Üretim AŞ ve Dinar-2 HES için 8 milyon bin lira ile Özce Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi vermişti.

- Maden sahası özelleştirmesi

Muğla Yatağan'da bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait 11081 No'lu maden ruhsatı ve bu ruhsatın kapsadığı maden sahasının satışına onay verildi. Sahanın işletme hakkı, ihalede 62 milyon 800 bin lira ile en yüksek teklifi veren Bleda Yapı Sanayi ve Turizm ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Öte yandan, Diyarbakır'daki 21 bin 86,99 metrekare, İstanbul'daki 15 bin 680,94 metrekare ve Aydın'daki 469,99 metrekare yüzölçümlü üç taşınmazın özelleştirilmesi için yapılan ihaleni n onayına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşınmaz ihalelerinde en yüksek teklifler, Diyarbakır'daki saha için 19 milyon 700 bin lira ile Ramazan Kulu, İstanbul'daki saha için 7 milyon 150 bin lira ile Mar Tüketim Maddeleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Aydın'daki taşınmaz için 6 milyon 50 bin lira ile Veysel Tanin tarafından verilirken, taşınmazların söz konusu şirket ve gerçek kişilere satışı onaylandı.

İhalelerde en yüksek teklifi veren şirketlerin ilgili sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ödedikleri teminatlar idare lehine irat kaydedilecek ve işletme hakkı, bir sonraki en yüksek teklifi veren şirkete verilecek.

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