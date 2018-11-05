Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Kara Araçları Daire Başkanı Ahmet Raci Yalçın, "İnsansız kara araçlarına yönelik olarak ciddi projeler başlatmayı hedefliyoruz. Bunlara yönelik konseptleri belirledik. Bunları paylaşacağız." dedi.

SSB destekleriyle düzenlenen 4. Kara Sistemleri Semineri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Seminere, savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileri ve davetliler katıldı.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, kara araçlarının savunma ve havacılık sektöründe işlem hacminin arttığını belirterek, özellikle yurt dışı satışlarında da kara araçlarının öncü olduğunu söyledi.

Mayına dayanıklı zırhlı araçlara özel ilgi olduğunun altını çizen Yalçın, "İnsansız kara araçlarına yönelik olarak ciddi projeler başlatmayı hedefliyoruz. Bunlara yönelik konseptleri belirledik. Bunları paylaşacağız." diye konuştu.

Yalçın, Altay tankı seri üretim projesinde sözleşmeyi hazırladıklarını ve imzaya hazır olduklarını belirterek, "Bu sözleşmeyle 10 yıl boyunca ülkenin tank konsepti belirlenmiş olacak. Seri üretimle bir tank teknoloji merkezi oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek seminerde, yeni nesil zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer sistemler konulu oturumlar düzenlenecek.

