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4 kişilik ailenin asgari elektrik faturası bedeli 137 lira

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 12:58 | Son Güncelleme

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu'nca (EPDK) 30 Eylül Pazar günü, elektrik tarifelerinde 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren zam yapılmasını içeren değişiklik onaylandı.

İZMİR, (DHA) - ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulu'nca (EPDK) 30 Eylül Pazar günü, elektrik tarifelerinde 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren zam yapılmasını içeren değişiklik onaylandı. İzmir Elektrik Mühendisleri Odası'ndan (EMO) tarife değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada, düzenlemeyle 4 kişilik ailenin asgari yaşam standartları için gerekli 230 kilovat saatlik (kWh) faturanın bedelinin, önceki aya göre yüzde 9'luk artışla 137,36 TL'ye yükseldiği belirtildi. Zamla konut abonelerinin ortalama 11,34 TL fazla ödeme yapacağı kaydedildi.
EMO tarafından elektriğe zamlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, EPDK'nın tarife değişikliklerinin 10 yıl 3 aylık dilimler halinde ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarının başında geçerli olacak şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. 24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından normal değişiklik takviminin bir yana bırakıldığı kaydedilen açıklamada, son tarife değişikliğiyle perakende enerji bedeline sanayide yüzde 25,4, ticarethanelerde yüzde 26,7 konutlarda ise yüzde 14,1'lik zam yapıldığı belirtildi. Enerji bedelleri artırılırken, dağıtım bedellerinde ise yüzde 3,04'lük indirime gidildiğine değinilen açıklamada, "Böylece tarife değişikliğinin, konut faturalarına yüzde 9, sanayi ve ticarethanelere yüzde 18 zam olarak yansıması sağlandı. İletim sisteminden direkt enerji alan ve dağıtım bedeli tahsil edilmeyen abonelerin artış oranı ise yüzde 19,6 olarak şekillendi" denildi.
42,61 TL DAHA FAZLA ÖDEME YAPILACAK
EMO tarafından yapılan hesaplamalar da paylaşıldı. Buna göre, 4 kişilik ailenin asgari yaşam standartları için gerekli 230 kilovat saatlik (kWh) faturanın bedeli, bu yılın Ekim ayında, önceki aya göre yüzde 9'luk artışla 137,36 TL'ye yükseldi. 1 ay içinde gelen zamla konut abonelerinin, ortalama olarak 11,34 TL fazladan ödeme yapacağı belirtildi. Böylece 2018 yılında yapılan zamların, konut faturalarına toplamda yüzde 44,97'lik artış olarak yansıyacağı kaydedildi. Geçen yılın Aralık ayında 94,75 TL ödeyen konut abonelerinin aynı tüketim için ekim ayında 42,61 TL daha fazla ödemeye yapmak zorunda kalacağı belirtildi. EMO'dan yapılan açıklamada, "Ekonomik istikrasızlığı tetikleyen enerji maliyetleri, döviz kuru başta olmak üzere genel ekonomik göstergelerden olumsuz etkilenmektedir. Bu kısır döngünün temel nedeni özelleştirmelerle birlikte enerji alanın kâr esaslı bir piyasaya dönüştürülmesidir. Ekonomik kriz ortamında, tarifelerin ekonomik ve teknik gerekliliklerden uzak bir anlayışla belirlenmeye devam edilmesinin ağır sonuçları olacaktır. Alanda faaliyet gösteren şirketlerin zaman zaman birbiriyle çatışan çıkarlarının dengelenmesi anlayışı acilen terk edilerek enerji yönetiminin, kamu yararının esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak kamusal bir yapıya devredilmesi her zamankinden daha acil hale gelmiştir" denildi.

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