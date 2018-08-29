Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri açısından çok daha güçlü bir yıl olacak. Yatırımcılara, küresel piyasalara ve oyunculara Türkiye'nin çok daha güçlü şekilde yaklaştığını gördüğümüz bir yıl olacak." dedi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, ağustos ayı başında ABD tarafından Türkiye ekonomisine karşı başlatılan süreci anımsatarak, ticari yaptırımlarla doğrudan ülke ekonomisinin hedef alındığına işaret etti. Siyasi saiklerle yapılan bu saldırılar sonrasında Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ndeki (AB) pek çok muhataptan gelen olumlu açıklamalarla yeni bir sürecin gelişmeye başladığına dikkati çeken Albayrak, "Gerek siyasi muhataplar ve gerekse finans çevreleriyle yapılan görüşmelerde, bu sürecin ülkenin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak siyasi adımlar olduğu yönünde mutabık kaldık. Bu süreçte hızlı şeklide devreye aldığımız aksiyon planımızla, reel sektör ve bankalarımızla adımlar atmaya başladık. Bundan sonraki süreçte çok daha yoğun çalışma sürecini ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamlarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracat ve ithalat rakamları, kısa ve orta vadeli hedeflerimiz noktasında oldukça pozitif gösterge setini ortaya koydu. İhracat, temmuzda geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 11,6 artışla 14 milyar doların üzerine çıkarken, ithalat yüze 6,7 düşerek 20 milyar 59 milyon dolar oldu. Dış ticareti açığında yaklaşık yüzde 33'lük gerileme oldu ki bu göstergeler açısından çok önemli. İhracatın ithalatın karşılama oranı geçen yılın temmuz ayında yüzde 58,7 iken bu yılın temmuz aynıda yüzde 70,2 ile çok başarılı performans ortaya koydu. Cari açıktaki bu iyileşme, ekonomik dengelenme stratejimizde ortaya koyduğumuz sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme hedefi açısından ilk ve olumlu adımlardan birisi olarak realize olmaya başladı. Cari açığı azaltmak temel hedeflerimizden birisi olmaya devam edecek." - "Beklentilerin üzerinde gelir ortaya konacak" Cari açığın düşmesi yanında finansal iyileşme hedefleri açısından da çok önemli diğer gelişmelerin devam edeceğini aktaran Albayrak, kamuda başlatılan tasarruf adımları yanında vergi barışı, imar barışı ve bedelli askerlik düzenlemeleriyle beklentilerin üzerinde gelir performansının ortaya konacağını belirtti.

Albayrak, başvuruları salı günü sonra eren yeniden yapılandırmaya da dün itibarıyla 5,5 milyon mükellefin başvurduğunu ve 60 milyar liranın üzerindeki yapılandırma rakamına ulaşıldığını bildirdi. Albayrak, yapılandırma sonuçlarının cuma günü tamamlanacağını ve bu rakamların daha da artacağını aktardı. Bu yıl için konan 35 milyar liralık tasarruf hedefine de dikkati çeken Albayrak, bakanlıklar için belirlenen tasarruf hedefleri yanı sıra gelirlere dönük çalışmalarla, bu yıl bütçe disiplini hedeflerinde başarılı bir yılın nihayete ereceğine işaret etti. Albayrak, bu olumlu gelişmelerin, eylül ayında açıklanacak yeni orta vadeli planla çok daha ileriye taşınacağını söyledi. - "Enflasyonla mücadelede güçlü bir yıl olacak" Albayrak, enflasyonla mücadelenin temel hedef olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonla mücadele noktasında çok daha fazla sorumluluk alıp mali politikalar uygulayacağız. Para politikalarının da desteğiyle gerek Merkez Bankası gerek tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz. 2019, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde çok güçlü bir yıl olacak. Bu kapsamda finansal mimarimizi yeniden inşa ediyoruz. Türkiye finansal sistemini yeni meydan okumalara karşı çok güçlü inşa etmek zorunda. Bu tip dalgalı ve spekülatif dönemler ülkemiz açısından çok daha büyük tecrübeleri beraberinde getirecek."