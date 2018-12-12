İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "4. Sanayi Devrimi dijitalizasyondur." dedi.

Konferans kuruluşu Yürekli tarafından 19 yıldır düzenlenen ve 17 yıldır Yapı Kredi World'ün ana sponsorluğunu üstlendiği "Marka 2018" konferansında söz alan Şener, insanlarla makineler, makinelerle insanlar ve makinelerle makinelerin konuştuğunu, o zaman ortaya daha büyük bir sinerji çıktığını söyledi.

Şener, "Yapay zekada bilinç sıfır, zeka sonsuz. Şimdi bilinçli bir insan ile makine bir araya geldi mi o zaman uçuruyorsunuz." diye konuştu.

Havalimanlarında 2 tane kulenin olduğunu belirten Şener, "Bunların biri hava trafik kulesidir. Bu üsten geçen uçakları üstteki otoyollara yerleştirerek onları takip eder. Bir de inen uçakları havalimanına indirdikten sonra da ikinci kule olan apron kuleye devreder." dedi.

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4. Sanayi Devrimi'nin dijitalizasyon olduğunu, dijitalizasyonun diğer sanayi devrimlerinden farkının ise sürati olduğunun altını çizen Şener, şunları kaydetti: