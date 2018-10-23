Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinin, savunma sanayi şirketleri ve KOBİ'leri uluslararası firmalarla bir araya getirerek sektörde iletişimi artıracağını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 4'üncüsü düzenlenen ICDDA etkinliği, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde başladı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamanın sadece Türkiye için değil, bölge ve komşu ülkelerin istikrarı açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak KOBİ'lerin karşılaştığı sorunların çözümü hususunda daha hızlı olacaklarını belirterek, "Bu etkinlik, savunma sanayi şirketlerimizi ve KOBİ'lerimizi uluslararası firmalarla bir araya getirerek iletişimi artıracak, iş birliğini güçlendirecek ve yeni iş birliklerinin önünü açacak." dedi.

Dönmez, savunma sanayisinin çok sayıda şirketten oluşan bir ekosistem olduğuna dikkati çekerek, KOBİ'lerin buradaki rolünün artarak devam ettiğini ve önemli bir teknolojik birikimin sağlandığını dile getirdi.