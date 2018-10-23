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4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: - "Bu etkinlik, savunma sanayi şirketlerimizi ve KOBİ'lerimizi uluslararası firmalarla bir araya getirerek iletişimi artıracak" - ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Etkinliğin KOBİ'lere yeni pazarlar yakalamak ve yeni iş imkanları bulmak için çok önemli fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: - "Bütün KOBİ'lerimiz ürettikleri ürünleri uluslararası platformda tüm dünyadan gelen firmalara anlatabiliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) etkinliğinin, savunma sanayi şirketleri ve KOBİ'leri uluslararası firmalarla bir araya getirerek sektörde iletişimi artıracağını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 4'üncüsü düzenlenen ICDDA etkinliği, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde başladı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde dışa bağımlı olmamanın sadece Türkiye için değil, bölge ve komşu ülkelerin istikrarı açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak KOBİ'lerin karşılaştığı sorunların çözümü hususunda daha hızlı olacaklarını belirterek, "Bu etkinlik, savunma sanayi şirketlerimizi ve KOBİ'lerimizi uluslararası firmalarla bir araya getirerek iletişimi artıracak, iş birliğini güçlendirecek ve yeni iş birliklerinin önünü açacak." dedi.

Dönmez, savunma sanayisinin çok sayıda şirketten oluşan bir ekosistem olduğuna dikkati çekerek, KOBİ'lerin buradaki rolünün artarak devam ettiğini ve önemli bir teknolojik birikimin sağlandığını dile getirdi.

- "Etkinlik, önemli fırsatlar sağlayacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da savunma ve havacılık sektörünün, sanayinin ve kalkınmanın önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Etkinliğin KOBİ'lere yeni pazarlar yakalamak ve yeni iş imkanları bulmak için çok önemli fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Türk savunma sanayisinin ihracattaki rolüne değinen Baran, "Savunma ve havacılık sanayimiz son yıllardaki gelişimiyle hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya hem de rekabetin en üst sınıra dayandığı uluslararası pazarlara girmeye ve yer etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Baran, savunma sanayisinde yakalanan başarıda üniversitelerin, araştırma kuruluşlarının ve KOBİ'lerin büyük katkısının bulunduğunu vurguladı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da şunları kaydetti:

"Etkinlik bizim açımızdan çok kıymetli ve değerli. Bütün KOBİ'lerimiz ürettikleri ürünleri uluslararası platformda tüm dünyadan gelen firmalara anlatabiliyor. Daha da önemlisi bir KOBİ'nin uluslararası firmaya yapacağı çok şey olduğunu bu etkinlikte görüyoruz."

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, etkinliğin amacının KOBİ'leri Airbus, Boeing, Leonardo gibi dünya devi firmalarla buluşturmak olduğunu vurgulayarak, organizasyona 50'den fazla ülkeden heyetlerin katıldığını söyledi.

25 Ekim'de sona erecek etkinlikte, yerli ve yabancı moderatörler eşliğinde birçok ülkeden gelen askeri ve ticari ataşeler, bürokratlar, kuvvet komutanları ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla sektördeki yenilikler konuşulacak.

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ICDDA OSSA Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Çetin Ali Dönmez Savunma Sanayii Başkanlığı

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