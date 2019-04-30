FİNANS

4. Ticaret Müşavirleri Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Artık ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz, Yeni Hükümet Sistemimizin etkinliğine, verimliliğine ve dinamizmine uygun şekilde yapılanmaktadır" - "Bundan böyle ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, izlenebilir ve görünür olacak" - "Ticari istihbaratı yapay zekaya dayalı bir yazılım programıyla tamamlayarak, birkaç ay içinde daha fazla güçlendireceğiz ve inşallah ihracat dünyamızın hizmetine sunacağız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, artık ticaret müşavirleri ve ataşelerinin, Yeni Hükümet Sistemi'nin etkinliğine, verimliliğine ve dinamizmine uygun şekilde yapılandığını belirterek, "Bundan böyle ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, izlenebilir ve görünür olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'ndaki 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dünyanın her tarafında görev yapan "ticaret akıncıları" olarak Külliye'de bulunmaktan büyük şeref duyduklarını söyledi.

Dış ticaretin yüzyıllardır ulusların zenginliğinin kaynağı olduğunu dile getiren Pekcan, İpek ve Baharat yolları, coğrafi keşifler, kervansaraylar, limanlar, finans merkezlerinin "dış ticaretin tarihteki izleri olduğunu belirtti. Pekcan, "21. yüzyılda da refahımızın en sağlam temeli, yine 'ticaret bayrağımızın' dünyanın her yanında dalgalanmasıdır." diye konuştu.

Türk müteahhitlerinin, Afrika'dan Sibirya'ya kadar her coğrafyada var olması gerektiğini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk lojistik filosu en hızlı, en verimli ve en rekabetçi şekilde ürünlerimizi taşımalı, ihracatçımız, 21. yüzyılın teknolojilerinde üreterek dünya lideri olmalıdır. Yazılımcılarımız, sağlık turizmcilerimiz, eğitimcilerimiz bölgesel liderler olup Türkiye'ye döviz kazandırmalıdır. Eximbankımız da her zamanki gibi ihracatçımızın yanındadır. Ülkemizin zenginliği için çıkılan bu yolda ihracatçımızın, müteahhidimizin ve taşımacılarımızın, dünyanın her yerinde yol arkadaşı Ticaret Bakanlığı ticaret müşavirleri ve ataşelerimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hedef olarak koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın her yanında 24 saat çalışmaya devam ettiklerini belirten Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Zat-ı alilerinizin onayı ile Bakanlığımızda Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünü kurduk. Artık ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz, Yeni Hükümet Sistemimizin etkinliğine, verimliliğine ve dinamizmine uygun şekilde yapılanmaktadır. Bundan böyle ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, izlenebilir ve görünür olacak. İş dünyamızın bulundukları ülkede başarılı olması için Türkiye’ye yatırımcı çekilmesi için artık daha aktif çalışacaklar."

- "Hedefimiz tüm işlemlerde dijitalleşme"

Küresel ekonomide bir taraftan yeni teknolojilerin devreye girerek bambaşka bir küresel ekonomi inşa edildiğini, diğer yandan da korumacılık önlemlerinin ciddi bir şekilde hissedildiğini anlatan Pekcan, tüm göstergelerin dünya ekonomisinin ve ticaretinin yavaşlamaya başladığına işaret ettiğini söyledi.

Pekcan, geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, 2019'un ilk 3 ayında artan ihracatın verdiği özgüvenle, 21. yüzyılda başarılı olacak bir Türkiye için elbirliğiyle çalıştıklarını, projeler hazırladıklarını ve uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

Yeni Hükümet Sistemi'nin etkinliğiyle tüm sivil toplum örgütlerinin projelere aktif katılımı sayesinde kısa zamanda verimli sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirten Pekcan, ihracatçıya rekabet gücü kazandıracak şekilde, küresel bir dil hale gelen dijitalleşme alanında pek çok adım attıklarını ifade etti.

Pekcan, hedeflerinin tüm işlemlerde dijitalleşme olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülke ve ürün bazlı çalışmalarımızı hedef pazarlar doğrultusunda hazırlıyoruz ve uygulamaya sokuyoruz. Yeni teknolojilerin üretimini ve ihracatını artırmayı odak hedefimize aldık. Çünkü yüksek sanayi ürünleri ihracatımızın ihracatımız içindeki payı yüzde 3-4. Bu oranı öncelikle yüzde 10'a, daha sonra da OECD ortalamasına çekmeyi hedefliyoruz. Yeni teknolojilerle üretimi ve ihracatı desteklemek için yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz."

Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle yeni nesil ihtisas serbest bölgelerine teknoloji seraları kuracaklarını belirterek, "Günümüzde bilgi her zamankinden büyük bir güç. Ticari istihbaratı yapay zekaya dayalı bir yazılım programıyla tamamlayarak, birkaç ay içinde daha fazla güçlendireceğiz ve inşallah ihracat dünyamızın hizmetine sunacağız." dedi.

Tüm projelerde, ticaret müşavirlerinin bulundukları ülkelerde, ihracatçının önünü açacak ve yatırımcıları ikna edecek aktörler olduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Görevi hakkıyla yerine getirmek için hep beraber yılmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Beş gün olarak planladığımız bu program çerçevesinde uluslararası politikamızın ve hedeflerimize konferans neticesinde başarılı şekilde ulaşmak için istişareler gerçekleştiriyoruz. Hem ihracatçı birlikleri hem iş konseyi başkanlarımızı ve sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geliyor, karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğinin en verimli şekilde nasıl kurgulanacağını saptayacağız. Ayrıca, dış temsilcilerimizi iş dünyamızın etkin kuruluşları olan Eximbank ve Helal Akreditasyon Kurumuyla bir araya getirerek yeni ve güncel bilgileri kendileri ile paylaşacağız."

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdüKüçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladıTSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı
İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdiİş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Ticaret Müşavirleri Konferansı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru

Sultan Abdülhamit'in projesinde sona doğru

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

TSB/Çağlar: Sigorta sektörü ekonomiye 148 milyar lira kaynak sağladı

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

TÜROB : Otel dolulukları yüzde 5.0 düştü, fiyatlar yüzde 4.6 arttı

Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor

Kuru soğan tarlada kilosu 1,5 liradan satılıyor

Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

Yaşlı çiftin doğalgazlı ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.