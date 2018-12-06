4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi

İZMİR (AA) - T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, düzenlenen törenle açıldı.

Fuarİzmir'de gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Gelişmeyle rekabetin de günden güne arttığına işaret eden Bağlıkaya, "Yeni turizm çeşitlerinde gastronomi turizmi hızlı bir şekilde öne çıkıyor. Gastronomi artık farklı kültür arayışlarının keyifli bir yansıması olarak destinasyon tercihlerinde ana etkenlerden biri haline geldi." dedi.

Gastronomi anlamında Anadolu coğrafyasının çok zengin olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar yurdumuzun dört bir yanında dünyanın başka hiçbir yerinde rastlayamayacağınız bir lezzet kuşağı karşımıza çıkıyor. İspanya sadece gastronomi turizmiyle yılda 10 milyondan fazla turisti ülkesine çekmiştir. İspanya 200 yemek çeşidiyle bu başarıyı elde ederken binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu hala dünyada yeterince bilinmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.