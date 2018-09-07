"4. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali"

Bursa'da Gemlik Belediyesi ve Gemlik Kent Konseyi'nce düzenlenen "4. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali" başladı.

Gemlik ilçesindeki Engelsiz Kafe önünde başlayan festival kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, atlı ekipler ve zeytinciler traktörleriyle eşlik etti.

Festival alanında, zeytincilikte geçmişten bugüne kullanılan aletler ve zeytin ürünleri sergilendi.

Etkinliğe katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Zeytinin başkenti" Gemlik'in zeytine değer kattığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en iyi sofralık zeytini burada. Sadece üretmek yetmiyor. Aynı zamanda dünyaya açmak lazım. Gemlik, şimdi bu vizyonla hareket ediyor." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Sizler her işinizde birlikteliği muhafaza ederseniz güçlükleri aşarsınız. Gemlik, 13 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'de ilk üçte yer almaktadır. Şimdi sıra, Gemlik zeytinini Avrupa Birliği'ne tescil ettirmekte. TOBB olarak bizler her türlü desteğe açığız." ifadesini kullandı.

Ardından Hisarcıklıoğlu'na plaket takdim edildi.

Etkinliğe, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı ve vatandaşlar katıldı.

