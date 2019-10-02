FİNANS

4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

Trabzon'da 27-29 Kasım tarihlerinde düzenlenecek zirveye, İpekyolu güzergahındaki 40 ülkeden iş insanlarının katılması bekleniyor - Vali İsmail Ustaoğlu: - "Zirvenin katkılarıyla Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedefleniyor"

Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi, 40 ülkeden iş insanlarının katılımıyla 27-29 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin iş birliğiyle 27-29 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Etkinliği, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediğini dile getiren Ustaoğlu, programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun da destek verdiğini ifade etti.

Ustaoğlu, 2008 yılında 250, 2011 yılında 113, 2014 yılında ise 260 yabancı firma ve üst düzey kurum, kuruluş temsilcisinin katılımıyla düzenlenen zirvenin geleneksel hale geldiğini bildirdi. Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Organizasyona, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Irak, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Sri-Lanka, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan potansiyel ithalatçı firma ve yatırımcıların daveti yanında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensubu ve ilgili devlet başkanı, bakan ve bakan yardımcıları davet edilmiştir. Zirve kapsamında ticaret, finans, yatırım, taşımacılık, lojistik ve turizm sektörlerinde panellerin yanı sıra 40 ülkeden gıda ürünleri ve teknolojileri, inşaat malzemeleri ile makine sektörlerinden firmalar ülkemizdeki firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecektir."

Ustaoğlu, "Zirvenin katkılarıyla Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedefleniyor." dedi.

- "İpekyolu serüveni bugün muazzam bir pazara dönüşmüştür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da "Yüzyıllar önce sadece ipek ve baharatın doğudan batıya nakledilmesiyle başlayan İpekyolu serüveni, bugün bilim ve teknolojinin Orta Asya'yı, Kafkasları, Anadolu'yu ve Avrupa'yı mesafelerden bağımsız şekilde birbirine yaklaştırmasıyla, yüksek potansiyelli üretim ve ticaret yatırımlarına, yeni kaynaklara ve cazip fırsatlara zemin teşkil eden muazzam bir pazara dönüşmüştür." diye konuştu.

Zorluoğlu, bu serüvende önemli duraklardan birinin de Trabzon olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun liman ticareti ile İpekyolu'nun tarihsel geçmişinde sahip olduğu önem, şimdilerde daha da artmış, kentimiz limanı, havalimanı, kültürel zenginlikleri, doğa ve tarih turizminin yanında 3 ayrı üniversitesi ile artık ticaret ve üretim potansiyelini açığa çıkaracak daha çok girişim daha çok fırsat aramaya başlamıştır. Tüm bu saydıklarımdan alacağı güçle Trabzon, İpekyolu ticaretinin yeniden ayağa kalkmasında aktif rol alabileceğini, şehrimizin, bölgemizin hatta ülkemizin ticaret ve yatırım olanaklarını artırabileceğini uluslararası platformda anlatabilmelidir. Bu anlamda yerli yabancı iş insanları ve devlet protokollerinin katılım sağlayacağı 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ni büyük bir fırsat ve şans olarak görüyorum."

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruzBakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz
TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolarTİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi" 27-29 Kasım 40 ülke Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Trabzon Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Pamuk tarlasından, tekstil fabrikasına

Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor

Fabrikalar Cubebox ile 24 saat operatörsüz çalışabiliyor

Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

TİM: İhracat 9 ayda yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar dolar

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

ODD - Otomobil satışları Eylülde yüzde 100.67 arttı

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.