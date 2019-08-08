FİNANS

4. Yumurta Zirvesi Antalya'da yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

Yumurta sektöründeki son gelişmeler, 7-10 Kasım'da Antalya’da "Yaşam İçin Protein" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede değerlendirilecek

Yumurta sektöründeki son gelişmeler, "Yaşam İçin Protein" temasıyla Antalya'da gerçekleştirilecek zirvede ele alınacak.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden (YUM-BİR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya’da 7-10 Kasım'da düzenlenecek 4. Yumurta Zirvesi, sektörün paydaşlarını bir araya getirecek.

YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, "Türk yumurta sektörü büyümeye devam ediyor, üretim alt yapısını iyileştirmeye ve kalitesini yükseltmeye her zamankinden daha fazla önem veriyoruz. Çünkü dünya yumurta üretimindeki yerimizi korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pala, Türkiye’nin yumurta üretimi, tüketimi ve ihracatı artarken diğer yandan da çeşitlenen sorunların ve artan maliyetlerin ihracat pazarında yaşanılan sürdürülebilirliği zora soktuğuna dikkati çekerek, üretimden, pazarlamaya her şey değişirken yeni koşullara uyum sağlamadan üretimi sürdürmenin mümkün olmadığını savundu.

Bu nedenle Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olarak yumurta endüstrisinin üretim ve yönetimindeki gelişmeleri, sürdürülebilirliği, kanatlı sağlığını, koruyucu hekimlik ve tedavideki yeni yaklaşımları, kanatlı refahını, girdi fiyatlarını, tüketici eğilimlerini, yumurta pazarlamayı, içte ve dışta nasıl rekabet edilebileceğini tartışmak üzere bu zirveyi düzenlediklerini ifade eden Pala, "Zirvede, üreticiler, tedarikçiler ve karar vericilerle beraber olacağız. Üretimden tüketime yumurtanın yolculuğunu tartışacağız. Zirve programını katılımcı bir anlayış ile sektör paydaşlarının katkıları ile hazırladık.” değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
YUM-BİR yumurta Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

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