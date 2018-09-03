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40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 40 kişilik temizlik personeli alımı için 2 bin 772 kişi başvuruda bulundu.

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 40 kişilik temizlik personeli alımı için 2 bin 772 kişi başvuruda bulundu.
KYK Isparta İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 40 daimi temizlik işçisi için ilana çıkıldı. Mülakat sınavına katılacak adayların noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendiği alım için 2 bin 772 aday başvurdu.
Isparta KYK İl Müdürlüğü'nde düzenlenen kura çekimine KYK İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt ve adaylar katıldı. Kura çekimi sonrası konuşma yapan İl Müdürü Kurt, 7 kişilik eski hükümlü kadrosuna alınacak 24 kişi, 10 kişilik engelli kadrosuna alınacak 181 kişi için KPSS puanı üzerinden İŞKUR'a başvuruların kabul edildiğini, 40 kişilik temizlikçi kadrosuna ise 2 bin 772 adayın müracaat ettiğini söyledi. Kurt, "Güvenlik personeli, bakım- onarım personeli ve iklimlendirme personeli alımı için KPSS puanı üzerinden İŞKUR'a başvurular kabul edildi. Temizlik personeli alımı için bugün noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti. Kurada şanslı olan adaylarımıza hayırlı olsun" dedi.
Asil ve yedek olmak üzere kura sonucu belirlenen adaylar önümüzdeki günlerde KYK tarafından belirlenecek tarihte mülakata çağrılacak.

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40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

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