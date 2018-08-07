FİNANS

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

YALOVA Atık Su ve Kanalizasyon Altyapı Tesisleri'ni İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Ahmet Özsümer, 40 milyon dolar değerindeki Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nin 1 milyon liralık elektrik borçları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Tesisin çalışmaması durumunda kentte halk sağlığını tehdit eden boyutta problemler oluşabileceğini ve borçlarla ilgili 4 yıldır erteleme yaptıklarını söyleyen Özsümer, "Artık kredimiz bitti. 1 ay erteleme oldu.

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Atık Su ve Kanalizasyon Altyapı Tesisleri'ni İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Ahmet Özsümer, 40 milyon dolar değerindeki Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nin 1 milyon liralık elektrik borçları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Tesisin çalışmaması durumunda kentte halk sağlığını tehdit eden boyutta problemler oluşabileceğini ve borçlarla ilgili 4 yıldır erteleme yaptıklarını söyleyen Özsümer, "Artık kredimiz bitti. 1 ay erteleme oldu. Ondan sonra ne olur bilemiyoruz" dedi.
YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 4 yıllık değerlendirmede bulundu. 4 yılda 4 büyük projeyi hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Özsümer, tesislerin elektrik borçları konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Özsümer, tesisin çalışmaması durumunda Yalova'da halk sağlığını tehdit eden boyutta problemler oluşabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.
2014 ile 2018 yılları arasında üye belediyelerden tahsilâtı yapılan katılım paylarıyla ilgili de sunum yapan Özsümer, Yalova Belediyesi'nin güncel borcunun 4 milyon 444 bin TL olduğunu söyledi. Özsümer, Çiftlikköy Belediyesi, Taşköprü Belediyesi, Termal Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin ise borcunun bulunmadığını belirtti.
Elektrik borçlarıyla ilgili problemin 2016 yılından beri devam ettiğini ifade eden Özsümer, bu konuda herkesin kulağının üstüne yattığını öne sürdü. Özsümer, şöyle dedi:
"Tüm bunları anlayışla karşılıyoruz. Onlar siyaset yapıyor, biz siyaset yapıyoruz. Siyaseten, ellerinden geldiğince zor durumda bırakmak için ne geliyorsa yapıyorlar. Bu çok da önemli değil ama insanın ağırına giden bir taraf var. Biz burada bir mücadele veriyoruz. Çıkıp '3 yıldır sesi çıkmıyordu, seçimler yaklaşıyor, herhalde aday olmayı düşünüyor' diyorlar. Yalova Belediyesi ile ilk yazışma tarihimiz 13 Mart 2015. Diyorlar ya 3 yıldır güzel geçiniyorlardı. Biz ilk yazışmayı 2015'te yaptık. İçişleri Bakanlığı ile Valiliğe gönderdiğimiz yazılar ise 27 adet. 2016 yılından beri bas bas bağırıyoruz; bu tesis duracak, bu tesisin elektrikleri kesilecek diye. 'Düzenli ödeme yapılmıyor' demişiz. O tarihten bugüne kadar böyle gelmiş."
Çevre Kanunu'nun Yalova'da uygulanmadığını ileri süren YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, şunları kaydetti:
"4 yıldır kanunu uygulamıyorlar. 'Halk sağlığını tehdit edecek' dedim. '40 milyon dolarlık, Türkiye'nin sayılı tesislerinden birisi' diyoruz, 'durma noktasına gelecek' diyoruz. Herkes kulağının üstüne yattı bugüne kadar. Elektrik kesintisiyle ilgili durum basında yer aldı. 'Valilik duruma el koydu' denmişti. Ben de çıkıp açıklama yapmıştım. 'Sorun kalkmadı, devam ediyor' demiştim. Vali, 1 aylık bir uzatma yaptı. Daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanı çıktı açıklama yaptı. 'Devreye girdik, bakanlık düzeyinde görüştük' denildi. Görüşülen şey belli. Yine 1 ay uzatıldı. Biz 4 yılı tamamladık. 4 yıldır biz bu uzatmaları hep oynadık. Dağıtım şirketi, özel sektör. Onlar bizim için iyi niyetli ve bizi idare ettiler. Patronlarını zaten ben defalarca arattırdım. Araya birilerini koyduk. Bir sürü insana arattırdık. Defalarca ertelete ertelete bugüne geldik. Peki 1 ay sonra ne olacak?"
Özsümer, "Gerçekten herkese sitem ediyorum ve gerçekten doluyum. 'Çevre Kanunu'nu uygulatın' diyorum. Yalova Belediyesi'ne artık kızmıyorum ben. Onlar zaten siyasetini yapacak ama buna neden izin veriliyor, neden kulak tıkanıyor?" dedi.
Tesislerin 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Özsümer, "Bu duruma karşı kulağını tıkayanlar, gözlerini kapayanlar var. Benim derdim, birilerinin bu konuda yargılanması, ceza alması falan değil. Bizim derdimiz üzüm yemek; bağcıyı dövmek değil. 1 ay sonra ne olacağı muamma. Muhtemelen elektrik de kesilebilir. Arattıralım, ertelettirelim derdinde herkes. 'Parayı ödettirelim, borç kapansın' diyen yok. Bu tesisin durması demek; 1 hafta içerisinde bütün bacalar taşar, Allah korusun, ciddi anlamda halk sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu olur"” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdüFiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü
Ordu'da üreticiler fındık satışına başladıOrdu'da üreticiler fındık satışına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Gram altın fiyatları fırladı! İşte çeyrek altında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Fiyatlar, fasulye üreticisinin yüzünü güldürdü

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Ordu'da üreticiler fındık satışına başladı

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Vali Güzeloğlu: Diyarbakır yatırımcıların ilgi odağı oldu

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kuru dut rekoltesi 300 tondan 40 tona düştü

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Kadın arıcıların ürettiği bal, marka oldu

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

Buğdayda üzülen Trakya çiftçisinin yüzünü ayçiçeği güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.