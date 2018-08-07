40 milyon dolarlık arıtma tesisinde, 1 milyon liralık elektrik borcu sıkıntısı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Atık Su ve Kanalizasyon Altyapı Tesisleri'ni İşletme Birliği (YASKİ) Başkanı Ahmet Özsümer, 40 milyon dolar değerindeki Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nin 1 milyon liralık elektrik borçları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Tesisin çalışmaması durumunda kentte halk sağlığını tehdit eden boyutta problemler oluşabileceğini ve borçlarla ilgili 4 yıldır erteleme yaptıklarını söyleyen Özsümer, "Artık kredimiz bitti. 1 ay erteleme oldu. Ondan sonra ne olur bilemiyoruz" dedi.

YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, Yalova İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 4 yıllık değerlendirmede bulundu. 4 yılda 4 büyük projeyi hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Özsümer, tesislerin elektrik borçları konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Özsümer, tesisin çalışmaması durumunda Yalova'da halk sağlığını tehdit eden boyutta problemler oluşabileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

2014 ile 2018 yılları arasında üye belediyelerden tahsilâtı yapılan katılım paylarıyla ilgili de sunum yapan Özsümer, Yalova Belediyesi'nin güncel borcunun 4 milyon 444 bin TL olduğunu söyledi. Özsümer, Çiftlikköy Belediyesi, Taşköprü Belediyesi, Termal Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin ise borcunun bulunmadığını belirtti.

Elektrik borçlarıyla ilgili problemin 2016 yılından beri devam ettiğini ifade eden Özsümer, bu konuda herkesin kulağının üstüne yattığını öne sürdü. Özsümer, şöyle dedi:

"Tüm bunları anlayışla karşılıyoruz. Onlar siyaset yapıyor, biz siyaset yapıyoruz. Siyaseten, ellerinden geldiğince zor durumda bırakmak için ne geliyorsa yapıyorlar. Bu çok da önemli değil ama insanın ağırına giden bir taraf var. Biz burada bir mücadele veriyoruz. Çıkıp '3 yıldır sesi çıkmıyordu, seçimler yaklaşıyor, herhalde aday olmayı düşünüyor' diyorlar. Yalova Belediyesi ile ilk yazışma tarihimiz 13 Mart 2015. Diyorlar ya 3 yıldır güzel geçiniyorlardı. Biz ilk yazışmayı 2015'te yaptık. İçişleri Bakanlığı ile Valiliğe gönderdiğimiz yazılar ise 27 adet. 2016 yılından beri bas bas bağırıyoruz; bu tesis duracak, bu tesisin elektrikleri kesilecek diye. 'Düzenli ödeme yapılmıyor' demişiz. O tarihten bugüne kadar böyle gelmiş."

Çevre Kanunu'nun Yalova'da uygulanmadığını ileri süren YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, şunları kaydetti:

"4 yıldır kanunu uygulamıyorlar. 'Halk sağlığını tehdit edecek' dedim. '40 milyon dolarlık, Türkiye'nin sayılı tesislerinden birisi' diyoruz, 'durma noktasına gelecek' diyoruz. Herkes kulağının üstüne yattı bugüne kadar. Elektrik kesintisiyle ilgili durum basında yer aldı. 'Valilik duruma el koydu' denmişti. Ben de çıkıp açıklama yapmıştım. 'Sorun kalkmadı, devam ediyor' demiştim. Vali, 1 aylık bir uzatma yaptı. Daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanı çıktı açıklama yaptı. 'Devreye girdik, bakanlık düzeyinde görüştük' denildi. Görüşülen şey belli. Yine 1 ay uzatıldı. Biz 4 yılı tamamladık. 4 yıldır biz bu uzatmaları hep oynadık. Dağıtım şirketi, özel sektör. Onlar bizim için iyi niyetli ve bizi idare ettiler. Patronlarını zaten ben defalarca arattırdım. Araya birilerini koyduk. Bir sürü insana arattırdık. Defalarca ertelete ertelete bugüne geldik. Peki 1 ay sonra ne olacak?"

Özsümer, "Gerçekten herkese sitem ediyorum ve gerçekten doluyum. 'Çevre Kanunu'nu uygulatın' diyorum. Yalova Belediyesi'ne artık kızmıyorum ben. Onlar zaten siyasetini yapacak ama buna neden izin veriliyor, neden kulak tıkanıyor?" dedi.

Tesislerin 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Özsümer, "Bu duruma karşı kulağını tıkayanlar, gözlerini kapayanlar var. Benim derdim, birilerinin bu konuda yargılanması, ceza alması falan değil. Bizim derdimiz üzüm yemek; bağcıyı dövmek değil. 1 ay sonra ne olacağı muamma. Muhtemelen elektrik de kesilebilir. Arattıralım, ertelettirelim derdinde herkes. 'Parayı ödettirelim, borç kapansın' diyen yok. Bu tesisin durması demek; 1 hafta içerisinde bütün bacalar taşar, Allah korusun, ciddi anlamda halk sağlığını tehdit eden bir durum söz konusu olur"” diye konuştu.